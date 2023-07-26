Sun Tekstil yatırımlarıyla büyümesini sürdürüyor

Kısa ve uzun vadeli hedeflerini açıklayan Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, yaptıkları yatırımlar ve üretimlerle Sun Tekstil’in kapasitesinin yüzde 15, bağlı ortaklığı Ekoten’in ise yüzde 50 artacağını ve istihdam sayılarının da buna bağlı olarak yükseleceğini söyledi. 2023 yılı itibariyle yatırımlarına hız kazandırdıklarını belirten Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, “2023 itibariyle Sun Tekstil ve bağlı ortaklığımız Ekoten olarak toplam 220 milyon TL yatırım gerçekleştirdik.

Bu yatırımlar ile Sun Tekstil’in kapasitesi yüzde 15 Ekoten’in kapasitesi ise yüzde 50 artacak. Üretim kapasitemizde ve istihdamımızda yapacağımız fabrikalardan kaynaklanan artışlarımız olacak Ekoten adına Afyon'daki organize sanayi bölgesinde 100 dönümlük bir arazi için el sıkıştık. Burada da amacımız Ekoten’in özellikle teknik tekstiller konusundaki kapasitesini ve hacmini büyütmek. Büyüdükçe istihdam sayımız da artacaktır” dedi.

Dijitalleşme ve tasarımla ilgili yatırımlara da devam edeceklerini söyleyen Ünlütürk, "Tasarımdan, sanal showroomlara, yapay zekâ tabanlı otomatik kalite kontrol makinalarından, otomatik boyama reçetelerine kadar bu konularda yaptığımız yatırımları yapmaya devam edeceğiz. Öte yandan suyun yüzde 95 geri kazanımı gibi özellikle sürdürülebilirlikle ilgili start-up’larla beraber yaptığımız projelerimiz var. Bunların bir kısmı daha çok erken aşamalarda. Ama 2010 yılında kurulmuş bir Ar-Ge merkezimiz var ve bu sayede epey yol aldık. Hem yurt içi hem de yurt dışındaki üniversitelerle, akademilerle ve diğer firmalarla işbirlikleri yapıyoruz" dedi. Ekoten’in teknik tekstiller konusundaki kapasitesini büyüteceklerini söyleyen Ünlütürk, "Bu yaptığımız yatırımlarla beraber önümüzdeki aylarda daha büyük bir kapasiteye sahip olacağız. Zaten o zaman da satışlarımız daha fazla artacak” diye konuştu.