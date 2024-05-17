SunExpres’in ciro hedefi 2 milyar euroyu aşmak

Özlem SARSIN

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu olan SunExpres, 2024 yılında İzmir uçuşlarında kapasite artırıyor. Bu yaz İzmir hattında 7 yeni rota sunan hava yolu, İzmir’den iç ve dış hatlarda haftada 351 uçuş gerçekleştiriyor.

Bu yaz İzmir’den Madrid, Prag, Priştine, Roma, Saraybosna, Tiran ve Varşova olmak üzere 7 yeni rota ekleyen hava yolu toplamda 46 dış hat noktasına uçuş düzenliyor. SunExpres’in 2024 yılında 4.7 milyonu İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan olmak üzere toplamda 15 milyon yolcu taşımayı hedeflediğini söyleyen SunExpres CEO’su Max Kownatzki, 2024 yılında 2 milyar euronun üzerinde ciro gerçekleştirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Kendilerini Türkiye’nin turizm elçisi olarak gördüklerini söyleyen Kownatzki, “Şu an 35 ülkede 68 dış hat destinasyonu ve 200 rotamız mevcut, dolayısıyla hızlı büyüdüğümüzü söyleyebiliriz. 3 ayrı müşteri segmentinde hizmet veriyoruz.

Müşteri segmentimiz pandemide yaşanan krizden çıkmamızda çok etkili oldu. Pandemi öncesinde turizm seğmenti ve akraba arkadaş segmenti yüzde 90 müşterimizi oluşturuyordu iç hat ise yüzde 10’du. Pandemi döneminde turizm segmentindeki düşüşü diğer iki segment dengeledi ve krizden çıkmamıza yardımcı oldu. Sadece Almanya’da 4 milyondan fazla Türk yaşıyor, bunun dışında İzmir’de iş odaklı müşteri segmentimiz var. Batı Avrupa’dan doğrudan aktarmasız uçuşlarımız bizi farklı kılıyor” dedi.

“Yüzde 20 büyüyeceğiz”

2023 yılının SunEkspres açısından rekor bir yıl olduğunu ve en büyük büyümeyi gerçekleştirdiklerini ifade eden Kownatzki, “Operasyonel açıdan ciddi oranda büyüdük. Doluluk oranına bakacak olursak 2023 yılında yüzde 85 doluluk oranımız oldu. 12.6 milyon yolcu ağırladık. 2024 yılında 15 milyon yolcu hedefliyoruz. 2022 yılında bu sayı 10.8 milyondu. Dolayısı ile yüzde 20 büyüme hedefliyoruz. Mali açıdan da büyüdük, 2023 gelirimiz 1.8 milyar euro idi ve bu da rekor bir gelirdi. Operasyonlar ve finans açısından büyümenin yanı sıra birçok ödül de aldık.

Avrupa’daki en iyi Tatil Hava Yolu, Yılın En İyi Bölgesel Hava Yolu ve En iyi işveren ödüllerini kazandık” dedi. SunExpres’in yıldan yıla büyüdüğüne dikkat çeken Kownatzki, ”Pazar büyümesini dikkatle izliyoruz. Türkiye 60 milyon ziyaretçiyi çekmeyi hedefliyor. SunEkspres’in 15 milyon yolcu hedefi ile kilit bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Pazarda ciddi bir rekabet var. Çalışanlarımızın, uçaklarımızın, yolcularımızın artışta olması doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” diyerek sözlerine son verdi.

“Uçak sayımızı 77'ye çıkardık”

2024 yılı yaz dönemi büyüme planlarında yüzde 20’nin üzerinde bir artış beklediklerini kaydeden Kownatzki, “Uçak sayımızı da 66’dan 77’ye çıkardık ve Türkiye gerçekten cazibe merkezi bir destinasyon olarak da giderek daha fazla talep görüyor. Turizmin artık çeşitlendiğine şahit oluyoruz. Sadece deniz, güneş değil golf, spor, gastronomi, tarih turizmi gibi çeşitlenmeler görüyoruz ve Batı Avrupa için birinci destinasyon konumundayız. Yunanistan ve İspanya’dan önce geliyoruz ve bundan gurur duyuyoruz. Bu durum SunExpres’in büyümesine de katkıda bulunuyor. Yakın zamanda 132 tane uçağın daha filomuza eklenmesini bekliyoruz” dedi.