SunExpress 9 ayda 10 milyon yolcu taşıdı

SunExpress Genel Müdürü Kownatzki ve Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Eminoğlu, şirketin Antalya'daki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, hava yolunun 2023 yılı performansı ve kış sezonu planlarıyla ilgili bilgi verdi. Kownatzki, dün 4 uçuşta kabin memuru olarak yer aldığını anlatarak, bunun müthiş bir deneyim olduğunu söyledi. Müşterilerin SunExpress ruhu ve deneyimle ağırlandığını gördüğünü dile getiren Kownatzki, "En iyi tatil hava yolu ödülünü neden aldığımızı bu deneyimi yaşayarak daha iyi anladım. Uçuşta beni tanıyanlar da oldu, tanımayanlar da oldu." diye konuştu.

Kownatzki, bu sene tek günde 57 bin yolcu taşıyarak rekor kırdıklarını vurgulayarak, şu bilgileri verdi: "66 uçağımız var. Boeing'ten 42 uçak siparişimiz var. Bunun 9 tanesini teslim aldık, 33 uçak daha gelecek. Filoya uçak almak için görüşmelerimiz devam ediyor. Bu yaz 26 rota, 5 yeni destinasyon daha ekledik. Yaz döneminin ardından kış döneminde de destinasyon olarak büyümemiz söz konusu. Uçuşlarda doluluk oranımız yüzde 88. Biz kendimizi Türkiye’nin turizm elçisi olarak görüyoruz. Yılbaşından bu zamana kadar 10 milyon yolcu taşıdık. Kış sezonunda da devam eden talep doğrultusunda eylül-aralık ayları arasında ek 2 binden fazla uçuş ile yaz sezonunu uzatıyoruz."

Yıl sonuna kadar 12 milyon yolcu hedefini aşacaklarını öngördüklerini anlatan Kownatzki, Türkiye'nin bu yıl için 60 milyon turist hedefine katkıda bulunmaya devam edeceklerini aktardı.

"15 yeni rota ekledik"

Uçuş ağlarını her geçen gün genişlettiklerini belirten Kownatzki, turizmi tüm yıla yaymak için bu yıl kış kapasitelerini artırarak uçuş ağına 15 yeni rota eklediklerini söyledi.

Kownatzki, bu kış Üsküp, Abu Dabi, Şarm El-Şeyh, Sofya, Krakow ve KKTC gibi yeni ve birbirinden güzel destinasyonları Antalya ve İzmir'le bağlayacaklarını ifade etti.

Gelecek dönemdeki filo büyümesini sürdürülebilir bir şekilde yönetmek için sezon etkisini dengeleyici ek aksiyonlar aldıklarını belirten Kownatzki, bunun bir parçası olarak Güney Afrika Havayolları (South African Airways) ile "damp lease" anlaşması imzaladıklarına vurgu yaptı.

Kownatzki, anlaşma kapsamında iki Boeing 737-800 tipi SunExpress uçağının, South African Airways'in Johannesburg merkezli uçuşlarında hizmet vereceğini kaydetti.

"160'tan fazla pilot ve 400 kabin memuru istihdam edeceğiz"

Kownatzki, sektördeki 30 yılı aşkın tecrübeleriyle Türk havacılığına katkı sağlamaya devam edeceklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Çalışanları tarafından 'Great Place To Work' sertifikasına layık görülen bir şirket olarak istihdam yaratmaya devam ediyoruz. Geleceğin Türk pilotlarını yetiştirmek için 2018 yılından bu yana Çoklu Ekip Pilot Lisans Programı'nı yürütüyoruz. Bu programdan mezun olanlara iş garantisi sağlıyoruz. Bu bağlamda 117 pilot mezun oldu. 160 kişinin de 5 yıl içinde mezun olması bekleniyor. Şu anda 60 kişinin program kapsamında eğitimleri sürüyor. 35 farklı milletten 3 bin 500’den fazla çalışanımız var. 2024 yaz sezonu için de 160'tan fazla pilot ve 400 kabin memuru istihdam edeceğiz."

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kownatzki, Rusya'ya neden uçuş düzenlemediklerine ilişkin soru üzerine, "SunExpress olarak Rusya'da olmamamızın nedeni çok basit, eskiden de biz Rusya'ya servis vermiyorduk. İlk zamanlar Moskova'ya deneysel bir uçuş yaptık. Rusya'da tur operatörleri ile çalıyorsunuz. Rusya'dan çıktığınız zaman satışın oradan olması gerekiyor. Bu da maliyetleri karşılamıyor. Biz zaten bu kriz çıkmadan önce oraya uçuşları durdurmuştuk. Bu, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili değil." ifadelerini kullandı.

Koronavirüsün yeni varyantı Eris nedeniyle herhangi bir kapanma veya seyahat kısıtlanmasının öngörülmediğine işaret eden Kownatzki, yeni varyantın ölümcül etkisinin az olduğunu dile getirdi.

Kownatzki, borsaya açılmaya ilişkin bir soruya da "Bu bizim görev alanımızın dışında bir konu. Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortaklığıyla 33 yıldan beri bu pazardayız. Halka arz ve borsa konusundaki kararı iki hava yolu şirketi verir." yanıtını verdi.

"Artan maliyetler bizim için büyük bir sorun"

Kownatzki, havacılık sektöründe artan maliyetler konusundaki bir soru üzerine, şunları kaydetti: "Sektörde artan maliyetler gerçekten bizim için büyük bir sorun. Beni endişelendiren inanılmaz yükselen bir pazar var ama her kalemde fiyat artışı var. Bunu herhangi bir enflasyon rakamı ile açıklayamayız. 2024 rezervasyonu 2023 yılındaki rezervasyon sayısını şimdiden geçti. Ancak talep artıyor diye maliyetleri artırmamak gerekir. Çoğu fiyat artışını biz absorbe ediyoruz. Bunu müşteriye yansıtmıyoruz."