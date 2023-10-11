SunExpress, turizm elçisi olarak 'Türkiye’nin rivierası'nda büyüyor

Necmi ÇELİK

SunExpress Genel Müdürü Max Kownatzki, Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Eminoğlu’nun da katılımıyla şirketin Antalya'daki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 2023 yılı hedefinin 12 milyon yolcu olduğunu söyledi.

Kownatzki, Türkiye’nin rivierası olarak nitelediği İzmir,Antalya,Bodrum ve Dalaman merkezli uçuşlarda SunExpress’in güçlü olduğunu,Anadolu’daki bazı kentlerde pazar payının yüksek rakamlara çıktığını söyledi. Kownatzki, Anadolu’da uçuş planladıkları başka şehirler de olacağını kaydetti. Kownatzki, bu yıl tek bir günde 57 bin yolcu taşıyarak günlük yolcu sayısında rekor kırdıklarını belirterek "Filomuzda 66 uçağımız bulunuyor.

Boeing'ten 42 uçak siparişimiz var. Bunun 9 adedini teslim aldık, 33 uçak daha gelecek. Mevcut siparişlerimizin tümü Boeing Max serisinden oluşuyor. 2028-2029 yılına kadar bu uçakların teslimi gerçekleşecek. Büyüme planlarımıza uygun filoya uçak almak için görüşmelerimiz devam ediyor.Kapasite artış planlarımızı yapmış durumdayız”dedi.

Kownatzki, filoya Airbus 320-321 dahil edilmesi konusuna kapalı olmadıklarını,ancak mevcut durumda yeni siparişler için Boeing’in en erken 2028 ve Airbus’ın da 2030 sonu için sevkiyat tarihi verebildiğini hatırlattı. Uçuş ağına bu yaz 26 rota, 5 yeni destinasyon daha eklediklerini kaydeden Kownatzki, “Yaz döneminin ardından kış döneminde de destinasyon olarak büyümemiz söz konusu. Uçuşlarda doluluk oranımız yüzde 88 gibi yüksek bir düzeyde.

Uçaklarımızın günlük uçuş süresi 16 saat. Sektörde bu süre 8-9 saat düzeyinde. Biz kendimizi Türkiye’nin turizm elçisi olarak görüyoruz. Yılbaşından bu zamana kadar 10 milyon yolcu taşıdık. Kış sezonunda da devam eden talep doğrultusunda eylül-aralık ayları arasında ek 2 binden fazla uçuş ile yaz sezonunu uzatıyoruz ve böylece ek 400 binin üzerinde bir yolcu kapasitesi yaratıyoruz.

Kış dönemi için yarattığımız ek kapasite geçen yılın yüzde 36 üzerinde olacak”diye konuştu. Kış dönemi için 15 yeni rota açtıklarını belirten Kownatzki, Mekedonya-Üsküp, Abu Dabi, Mısır-Şarm El-Şeyh, Bulgaristan-Sofya, Polonya-Krakow ve KKTC gibi yeni destinasyonlara Antalya ve İzmir'den uçacaklarını söyledi. Kownatzki, havacılık sektöründe artan maliyetler konusunu değerlendirirken de şöyle dedi: "Sektörde artan maliyetler gerçekten bizim için büyük bir sorun.

Beni endişelendiren inanılmaz yükselen bir Pazar var ama her kalemde fiyat artışı söz konusu. Kimi maliyetlerde yüzde 90’a varan artışlar söz konusu. Bunu herhangi bir enflasyon rakamı ile açıklayamayız. Çoğu fiyat artışını biz dengelemeye çalışıyoruz ve müşteriye yansıtmıyoruz.Yüzde 40-45’lik artışlar karşısında biz bilet fiyatlarında yüzde 4-5’lik artışla yetiniyoruz.”

Yolcu sadakati yüksek

Kownatzki, yolcu sadakati konusundaki sorumuzu "Sadakat konusu yolcunun başka seçebileceği opsiyonlar varsa önemli. Sunexpress sadece bir koltuk ya da uçağın kendisi değil. Aynı zamanda onu temsil eden insanlarla bütün bir marka. Ve insan kaynağımız bizim en güçlü yönlerimizden biri. Hem Türk hem Alman misafirliğini birleştiren bir hava yolu şirketiyiz. Tabii ki bunlar da yeterli değil, ödevlerinizi de iyi yapmanız gerekiyor.

Doğru maliyetlerle ürünü fiyatlandırmak gibi, doğru rotalar seçmek de önemli. Örneğin müşterilerimiz Türkiye’den,Anadolu’nun değişik kentlerinden non-stop uçuşlar istiyor Avrupa’ya. Örneğin Frankfurt’ta bir aktarma yapmadan doğrudan gidecekleri adrese varmak istiyorlar. Biz müşterimizin karşısına hem bir değer olarak çıkıyoruz hem de ekstra bir değer olarak da kalbimizi hizmetin içine koyuyoruz.

Fiyatta düşük maliyetliyiz hizmette yüksek değer sunuyoruz

"Pegasus ile hemen hemen aynı seviyedeyiz. Bizim müşterilerimizin öncelikle düşük fiyatlı biletlere erişimi var. Bizim birim maliyetimiz RyanAir’den daha düşük. Ama bizim müşterilerimiz bu ödedikleri bilet ücreti karşılığında yüksek bir değer almaya alışık müşteriler. Premium dediğimiz kategoride yüksek kalitede yiyecek alma şansınız var. Premium seviyede check-in yapma şansınız var.

Bagajlarınız da aynı şekilde premium şekilde elleçlenebiliyor. Bir de Sun-priority dediğimiz bir önceliklendirme söz konusu. Mesela sizin yanınızdaki koltuğu da satın alabilirsiniz. Bu durumda Avrupa’daki gibi business class tarzında geniş bir koltuk alanına sahip olabiliyorsunuz. Biz ekonomik bir bilet satıyoruz ama karşılığında da bir değer sunuyoruz.

Maliyet olarak düşüş maliyetli hava yolu şirketleriyle rekabet halindeyiz. Hizmet kalitesinde ise yüksek değer sunan hava yolları ile rekabet ediyoruz.” Max Kownatzki,havacılıkta her şey güneşli mi,gri bölgeler de yok mu sorusuna şu yanıtı verdi: “Bizim için karanlık veya gri bir taraf var mı bilmiyorum. Gri bir yan şöyle olabilir. Uzun süreli bir varlık yatırımı yapıyorsunuz. Mesela milyonlarca dolarlık uçaklar satın alıyorsunuz ve bu uçakları çok uzun bir süre kullanacaksınız.

Biz de dahil kimi hava yolları uçaklarını 25 yıl hatta 30 yıl kullanabiliyor. Ama pazar 25- 30 yıl sonra nasıl olacak hiçbir fikriniz yok. Uçaklara,insan kaynağına,binalara,altyapıya büyük yatırım yapıyorsunuz. Ama gelecekte ne olacağı konusunda kafanızda net bir fikir olmuyor. Havacılık kuşkusuz karmaşık bir sektör ve geleceği iyi öngörmek ve yönetmek durumundasınız. Ben işin bu meydan okuyucu yanını ve geleceği öngörmeyi seviyorum."