SunExpress, ücretsiz tahliye uçuşlarını 1 Mart'a kadar uzattı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Hatay ve Mardin kalkışlı tüm yurt içi uçuşlar için SunExpress web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ücretsiz rezervasyon yapılabiliyor.

SunExpress, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini deprem bölgesine ulaştırmak amacıyla bugüne kadar toplam 287 özel uçuş gerçekleştirdi.

Düzenlediği özel uçuşlarda 6 binden fazla arama-kurtarma ve sağlık ekibini bölgeye taşıyan SunExpress, bu uçuşların dönüş seferlerinde de depremden etkilenen yaklaşık 14 bin kişinin bölgeden tahliyesini sağladı.

Hava yolu, AFAD başta olmak üzere tüm resmi yetkili kuruluşlar aracılığıyla gelen 196 ton yardım malzemesini ücretsiz kargo hizmeti vererek deprem bölgesine ulaştırdı.