SunExpress, yılın başından bu yana 12 milyondan fazla yolcu taşıdı

Toplantıda, SunExpress’in 2024 yılı başından bu yana taşıdığı yolcu sayısının 12 milyonu aştığı ve 2023 yılında taşınan toplam yolcu sayısına şimdiden neredeyse ulaşıldığı vurgulandı. Bununla birlikte önümüzdeki kış sezonu için ağına 15 yeni rota ekleyen hava yolunun şirket tarihindeki en geniş kış uçuş ağına ulaştığı belirtildi.



SunExpress CEO’su Max Kownatzki toplantıda şu açıklamalarda bulundu: “Yıl başından bu yana %87’lik güçlü bir doluluk oranı kaydettik ve 12 milyonu aşkın yolcu taşıdık. Yıl sonuna kadar 15 milyon yolcu taşıma hedefimize ulaşacağımızı öngörüyoruz. Türkiye’nin turizm elçisi olarak, Türkiye’nin bu yıl 60 milyon turisti ağırlama hedefine güçlü bir katkı sunma konusunda kararlığımızı sürdürüyoruz.”

Kış sezonuna en geniş uçuş ağı ile hazırlanıyor

SunExpress’in turizmi tüm yıla yaymak için kış sezonuna yatırım yapmaya odaklandığının altını çizen Kownatzki, “Zengin kültürel tarihi, eşsiz doğası, lezzetli mutfağı ve farklı spor aktiviteleriyle Türkiye, kış aylarında seyahat severlere pek çok olanak sunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye’yi uluslararası alanda tanıtma çalışmaları da kış aylarında Türkiye’ye olan ilginin artırılmasında önemli bir yere sahip. Artan talebi karşılamak için üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda kış sezonu için uçuş planımıza 15 yeni rota ekledik” dedi.



2024/2025 kış sezonu için uluslararası ağını daha da genişleten SunExpress, Kayseri-Prag, İzmir-Rovaniemi, İzmir-Şarm El Şeyh ve Trabzon-Maskat olmak üzere 4 yeni rotayı hizmete sunuyor.



Kış sezonunda yurt içi uçuş ağını da güçlendiren hava yolu, 11 yeni rota ile iç hatlarda toplamda 32 noktaya uçuş sunuyor. SunExpress, eklenen yeni hatlarla Türkiye’nin dört bir yanındaki önemli ticaret, kültür ve turizm merkezlerini birbirine bağlayarak hem iç turizmi canlandırmayı hem de ulusal ekonomiye katkıda bulunmayı amaçlıyor.



SunExpress, iç hatlarda Antalya’dan Bursa, Erzurum ve Şanlıurfa’ya, İzmir’den ise Elazığ, Nevşehir, Sivas ve Şanlıurfa’ya uçmaya başlıyor. Ayrıca hava yolu, Çukurova Uluslararası Havalimanı’ndan Bursa, Samsun, Trabzon ve Van’a düzenleyeceği yeni uçuşlarla aile ziyareti, iş veya tatil amaçlı seyahat eden yolcular için daha fazla alternatif sunacak.



SunExpress, ayrıca Kasım ortasında Antalya-Rize uçuşlarını başlatmayı planlıyor. Kış sezonu boyunca haftada iki kez gerçekleştirilecek uçuşlar önümüzdeki günlerde satışa sunulacak.

Filo büyümesi gelecek yıl da devam edecek

SunExpress, seyahat severlerin gözde tatil destinasyonlarından biri olan Türkiye’ye olan talebi karşılamak için 2025 yılında filosunu genişletmeyi sürdürecek. Hava yolu, 2025 yılında filosundaki uçak sayısını 85’e kadar yükseltmeyi planlıyor.



Türkiye’nin Avrupalı seyahatçiler için en gözde tatil destinasyon olmayı sürdürdüğünü ifade eden Kownatzki, “Türkiye’nin sunduğu olanaklar talebin devam etmesinde önemli rol oynuyor. Geçtiğimiz yaz sezonuna kıyasla 2025 yazı için yapılan erken rezervasyonlarda şimdiden %17’lik bir artış yaşandı. Türk Rivierası ve Anadolu’ya güçlü bir şekilde odaklanarak, Almanca konuşulan ülkelerden (DACH bölgesi) Türkiye’ye en fazla sayıda direkt uçuşu sunan hava yolu olmaya devam edeceğiz. Ayrıca, 2025 yılında ağımızı 9’dan 11 havalimanına genişleteceğimiz Birleşik Krallık’tan da güçlü bir talep görüyoruz” dedi.

2025 yılı için 800 yeni işe alım

SunExpress, 2025 yılı için planlanan filo büyümesine paralel olarak yaklaşık 800 yeni istihdam sağlamayı planlıyor. Yeni işe alımlar, 170 pilot, 400 kabin ekibi üyesi ve 200’den fazla yer personelini kapsıyor.