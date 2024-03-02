SUNNY, OLED TV’lere 2,5 milyon dolar yatırım yaptı

Sevilay Çoban

Türkiye’ye ilk Walkman’i getirmesi ile başlayan hikâyesinde bugün 45 yılı geride bırakan Atmaca Holding ve SUNNY Elektronik, geliştirdiği ürün yelpazesinin yanı sıra eğitim alanında sosyal yatırımlarına devam ediyor.

Şirketin 2024 hedefleri ve projelerini paylaşmak üzere düzenlenen basın toplantısında konuşan Atmaca Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, 2025’te raflara çıkarmayı hedefledikleri OLED teknolojisi ile üretilecek televizyonlar için 2,5 milyon dolarlık bir yatırım yaptıklarını söyledi. 110 bin metrekarelik alana kurulu, yıllık 3 milyon adet TV üretme kapasitesine sahip fabrikalarında 1200 kişiyi istihdam ettiklerini kaydeden Atmaca, 30 binin üzerindeki noktada ürünlerini tüketicilerle buluşturduklarını söyledi.

Atmaca, “Dönemsel olarak değişim göstermekle televizyon pazarında %15’e kadar pay aldığımız aylar oluyor. Özellikle son 5 yılda pazar payı ve marka algımızı yükselterek önemli bir yol kat ettik” dedi.

'Sunny TV'ler salonda olmayı fazlasıyla hak ediyor'

Daha önce televizyon pazarında daha çok düşük inçte yaygınlıklarının olduğunu ifade eden Atmaca, “Binde 8 olan 60 inç pazarındaki payımızı %8’e yükselterek 10 kat büyüme elde ettik. Küçük inçli TV’ler evin ikinci odasında kullanılırken, büyük inç TV’ler salonda yer alıyor. Sunny markalı TV’ler salonda olmayı fazlasıyla hak ediyor. Büyük inç pazarında biz de varız ve evin ilk TV’si olacağız” diye konuştu.

'OLED teknolojisini ulaşılabilir kılacağız'

Teknoloji açısından A sınıfı markalarla yarışır hale geldiklerini, QLED teknolojisi ile üretim konusunda atılım yaptıklarını anlatan Atmaca, satışlarının %70’inden fazlasını buradan elde etmeyi amaçladıklarını vurguladı. Atmaca, “Yeni projemiz ise OLED teknolojisini ulaşılabilir kılmak. 2024’ün son çeyreğinden başlamak üzere 2025 ilk çeyreğinde raflara çıkarmayı hedeflediğimiz OLED TV’lerimizin üretimi için 2,5 milyon dolarlık bir yatırımı hayata geçirdik. Bu teknoloji, şu anda televizyon teknolojisinin en üst seviyesi. Kuruluş amacımızla paralel olarak güncel ve en iyi teknolojiyi en uygun koşullarda tüketicilerle buluşturacağız” ifadelerini kullandı.

İhracat payını yüzde 50’ye çıkaracak Atmaca, İtalya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine hem kendi markalarıyla hem de onların markalarıyla üretim yaparak ihracat gerçekleştirdiklerini ekleyerek, “Toplam üretimin %20’sini ihraç ediyoruz. İhracat rakamını 2025’e kadar %50’nin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. QLED VE OLED TV’lerimizi de ihraç etmeyi planlıyoruz. Yakında bu konuda yeni iş birliklerimiz olabilir, görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.

TV pazarının özellikle pandemi sonrası daha hızlı büyüdüğünü belirten Atmaca, şunları söyledi: “Türkiye TV pazarının büyüklüğü 3,5 milyon civarında. 2023’ün ilk 6 ayı, sektör açısından nispeten hareketli geçti. Son çeyrekte düşüş görüldü. Bu yılın ilk 2 ayına baktığımızda ise yeniden yükseldiğini söyleyebiliriz. Ciromuzun %82’sini TV’ler oluştururken, geri kalanını ise küçük ev aletleri ve robot süpürge oluşturuyor. 2024 hedefimiz büyük inç TV’lerde atılım yaparak, pazar payımızı yüzde 10 büyütmek. 86 inç TV üretmeye başlayacağız. 2025’te ise OLED TV satışlarının toplam satışlardaki oranını %5’e getirmeyi amaçlıyoruz. İhracatla birlikte üretimde hedefimiz 1 milyonun altına düşmemek.”

SUNNY Mesleki Eğitim Akademisi

Adem Atmaca, markanın kurucusu Hayrettin Atmaca’nın adını taşıyan vakfın desteği ile önemli projeleri hayata geçirdiklerini anlatarak, “Geçtiğimiz sene Çatalca SUNNY Bilişim Merkezi’nin hizmete açtık. Burada 10-17 yaş arası 350’ye yakın öğrenci yazılımdan robotik kodlamaya diledikleri alanlarda eğitim alabiliyor. Bu sene ise Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız iş birliği ile Esenyurt SUNNY Mesleki Eğitim Akademisi’ni hayata geçirmek için çalışmalarımıza başladık. İlk defa 2023’te gerçekleştirilen Ağrı'nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması’nın bu yıl ikincisini düzenleyeceğiz. Projeyi bu yıl Kars, Iğdır ve Ardahan’ı da ekledik. 148 farklı gruptan 740 öğrenciye ulaştık. Köklerimizin bulunduğu Ağrı’ya eğitim ve teknoloji anlamında değer katacak projeleri hayata geçirmek bizi gururlandırıyor” diye konuştu.

'Uzaktan çalışma usta-çırak ilişkisini bitirdi'

Dünya genelinde iş gücü kalitesinin düştüğünü söyleyen Atmaca, “Pandemi ile birlikte hayata geçen uzaktan çalışma sistemi usta-çırak ilişkisini bitirdi. Bunu bir an evvel unutturmamız gerekiyor. Teknik ve sanayi alanında bu şekilde çalışma ve öğrenme süreci sürdürülemez” dedi.

'Borsaya yarın açılacakmış gibi hazırız'

Atmaca, şirketin halka arzı ile ilgili sorulan soruya, “Borsaya açılma, bir üst düzeye çıkmak için akılcı bir yöntem. Özellikle globalleşme için şart. Bizim de planlarımız arasında var ama zamanlaması henüz belli değil. Halka arz için çok hazırız, yarın açılacakmış gibi çalışıyoruz. Süreci böyle yönetmezseniz büyüyemezsiniz” şeklinde yanıtladı.