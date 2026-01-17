Süper Film Ambalaj'a altın madalya

Sürdürülebilirlik performansının uluslararası standartlarla ölçülmesi, sanayi şirketleri için giderek daha kritik bir rekabet unsuru haline geliyor. Bu kapsamda Süper Film Ambalaj, çevresel ve sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarını EcoVadis’in kapsamlı değerlendirmesiyle bir üst seviyeye taşıyarak önemli bir başarı elde etti.

EcoVadis; Çevre, Çalışma ve İnsan Hakları, Etik ve Sürdürülebilir Tedarik başlıkları altında toplam 21 kriter üzerinden şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) uygulamalarını değerlendiriyor. Süper Film, 2025 yılı değerlendirmesinde sergilediği performansla Altın Madalya’ya layık görüldü.

Değerlendirme kapsamında Süper Film’in özellikle çevresel yönetim uygulamaları, etik iş yapış süreçleri, karbon ve kaynak yönetimi çalışmaları ile raporlama yaklaşımı dikkat çekti. Şirketin karbon ve su ayak izi hesaplamalarını ISO standartlarıyla uyumlu biçimde yürüttüğü, enerji ve kaynak verimliliğine yönelik yatırımlarını sürdürdüğü belirtildi.

Süper Film’in döngüsel ekonomi yaklaşımı doğrultusunda ürün portföyünü geliştirdiği kaydedildi. Şirketin, yüzde 90 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş (PCR) içerikli mono-PP gıda ambalajı ile kazandığı WorldStar Ambalaj Ödülü, sürdürülebilirlik odaklı ürün geliştirme çalışmalarının önemli örneklerinden biri olarak öne çıktı.

Güven: Uzun yılların emeğini altın madalya ile taçlandırdık

Lüleburgaz tesisinin devreye alınmasıyla şirketin enerji verimliliğini önceleyen üretim altyapısını genişlettiği, BOPP film üretiminde kapasiteyi artırdığı ve operasyonel süreçlerin verimliliğini güçlendirdiği ifade edildi. Ayrıca sürdürülebilir hammadde kullanımı ve sorumlu tedarik uygulamaları kapsamında çevresel etkileri azaltmaya yönelik iyileştirmelerin devam ettiği belirtildi.

Süper Film Ambalaj Genel Müdürü Ozan Güven, şirketin 2023 ve 2024’te aldığı Gümüş Madalya’nın ardından 2025’te Altın Madalya kazanmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, ESG alanındaki çalışmalarını geliştirmeyi ve sürdürülebilirlik performansını ölçülebilir göstergelerle izlemeyi sürdüreceklerini kaydetti.