Beşiktaş’ın 6 aylığına sırt sponsoru Karaarslan İnşaat

Hamide HANGÜL

Beşiktaş’ta Başkan Ser­dal Adalı, sponsorluk anlaşması­nın ardından gazetecilerin sorula­rını yanıtladı. Sponsorluğa ilişkin Adalı, “6 aylık bir anlaşma.. Sezonu bir görelim yeni sezonda tekrar ko­nuşalım diye düşündük, temenni­miz devam etmesi” dedi.

Kışın transfer zor ve maliyetli

Bir soru üzerine Adalı, kış se­zonunda transfer yapmanın zor ve maliyetli olduğunu belirterek, “Biz boşta kalan, bize teklif edilen oyunculardan çok, bizim istediği­miz futbolcular üzerine yoğunlaş­mış vaziyetteyiz. Teknik ekibimiz transfer konusunda sıkı bir çalış­ma içerisinde. Tahmin ediyorum, önümüzdeki bir hafta içinde üze­rinde çalıştığımız futbolcularla ilgili bir sonuç alırız. İhtiyacımız olan transferleri bitirmiş oluruz.”

Dikilitaş projesi finansal kurtuluş reçetesi

Bir başka soru üzerine Adalı, “Camianın içi rahat olsun, tüne­lin sonundaki ışığı gördük” der­ken, “Bir 6 numara bakıyoruz” de­di. Beşiktaş’ın Dikilitaş projesine de değinen Adalı, ihaleye girecek firmaların belirlendiğini ifade ede­rek, “İstanbul’un en güzel yerinde olacak bir proje. Beşiktaş’ımızın fi­nansal olarak kurtuluşunun reçe­tesi. Mali kaostan da el birliğiyle kurtulmuş oluruz.”