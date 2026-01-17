Beşiktaş’ın 6 aylığına sırt sponsoru Karaarslan İnşaat
Karaarslan İnşaat, Beşiktaş’ın forma sırt sponsoru oldu. İmzalanan sponsorluk anlaşması doğrultusunda Karaarslan İnşaat, 2025-26 sezonu sonuna kadar Futbol A takımı formasının sırtında yer alacak.
Hamide HANGÜL
Beşiktaş’ta Başkan Serdal Adalı, sponsorluk anlaşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sponsorluğa ilişkin Adalı, “6 aylık bir anlaşma.. Sezonu bir görelim yeni sezonda tekrar konuşalım diye düşündük, temennimiz devam etmesi” dedi.
Kışın transfer zor ve maliyetli
Bir soru üzerine Adalı, kış sezonunda transfer yapmanın zor ve maliyetli olduğunu belirterek, “Biz boşta kalan, bize teklif edilen oyunculardan çok, bizim istediğimiz futbolcular üzerine yoğunlaşmış vaziyetteyiz. Teknik ekibimiz transfer konusunda sıkı bir çalışma içerisinde. Tahmin ediyorum, önümüzdeki bir hafta içinde üzerinde çalıştığımız futbolcularla ilgili bir sonuç alırız. İhtiyacımız olan transferleri bitirmiş oluruz.”
Dikilitaş projesi finansal kurtuluş reçetesi
Bir başka soru üzerine Adalı, “Camianın içi rahat olsun, tünelin sonundaki ışığı gördük” derken, “Bir 6 numara bakıyoruz” dedi. Beşiktaş’ın Dikilitaş projesine de değinen Adalı, ihaleye girecek firmaların belirlendiğini ifade ederek, “İstanbul’un en güzel yerinde olacak bir proje. Beşiktaş’ımızın finansal olarak kurtuluşunun reçetesi. Mali kaostan da el birliğiyle kurtulmuş oluruz.”