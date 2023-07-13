Sürat Kargo'dan kadın futbolculara destek

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi, "Futbolumuzu daha ileriye taşımak için başlattığımız proje ve uygulamalarımızı en güzel şekilde tamamlamak istiyoruz. İnşallah, attığımız tohumların meyvelerini hep birlikte alacağız" dedi.

İmza töreninde kadına verdikleri öneme ve desteğe vurgu yapan Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, “Bugün Sürat Kargo olarak, kadın futbolunun gücünü artırmak ve hızına hız katmak için “GÜCÜNDE SÜRAT VAR” sloganımızla yola çıkıyoruz. Kadın futbolu, bir spor dalı olmanın ötesinde cesaret ve güç kaynağıdır. Yeteneklerini, güçlerini azim ve kararlılıkla sahaya koyan kadın futbolculara sürat katmak için onlarla sahada şimdi biz de varız” diye konuştu.