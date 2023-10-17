"Sürdürülebilir bir ekonomi için dijital dönüşüm şart"

Şirketin kurucusu Cem Şirolu, “Daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir ekonomi için firmalarımıza dijital dönüşümü öneriyoruz. Şu an dünyanın odaklanması gerektiği konu; müşteri ilişkileri, dijital dönüşüm ve uzun vadede kar artışı.

Örneğin Covid çıkıyor tedarik zinciri kırılıyor, enerji kesintileri artıyor ve her geçen gün sürdürülebilir ekonomiyi çevik bir şekilde devam ettirmek zorlaşıyor. Aslında dijital dönüşüm işlerimizi sürdürülebilir kılabilmenin bir anahtarı” dedi.

“Kurumsal hafızayı kalıcı kılabiliriz”

Yenasoft ve Yenaplus’un kurucusu Cem Şirolu, dünyanın dijital bir noktaya doğru ilerlediğini ifade ederek, “Bizim üretim firmalarımızın yüzde 90’ı bu dijital dönüşümü gerçekleştirmek için yeterli dijital becerilere sahip değil. Biz de bu dijital dönüşümün ne olduğunu, onlara nasıl bir fayda sağlayacağını anlatabilmek için böyle bir etkinlik yapıyoruz.

Makine sektöründen 75 farklı firma burada. Katılım sağlayanlar Almanya, Fransa, Bulgaristan ve Romanya gibi ülkelerden. Yenaplus olarak Türkiye’de dijital dönüşüm yapmak isteyen üretim firmalarına uçtan uca çözüm verdiğimizi anlatmak istiyoruz. Artık iklim değişiklikleri, sıfır karbon ve karbon ayak izi gibi bir sürü kavramlar hayatımıza girmeye başlıyor.

Örneğin elektrikli araçlar, bunları yönetmek için bütün verilerimizin dijital olması gerekiyor. Endüstriyel iş gücü de yaşlanıyor, emekli oluyor, kurumsal hafızamızı kaybediyoruz. Kurumsal hafızamızı kalıcı kılmak ve sürekli geliştirmek için birçok işimizi otomatikleştirerek çözebiliriz. Bunlara zaman harcamadan daha rekabetçi olabilmek ve sürdürülebilir bir ekonomi için müşterilerimize ve firmalarımıza bu dijital dönüşümü öneriyoruz” diye konuştu.