Sürdürülebilirlik yolculuğunda kamunun desteği kritik öneme sahip

Mehtap HALICI

Coca Cola, sürdürülebilirlik alanlarına önem veren şirketlerden bir tanesi. Şirket, ürünlerinde ve üretim süreçlerinde geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik prensiplerini uygulayarak kapasitesini tam kullanıyor.

Bütün ambalajlarının geri dönüştürülebilir olduğuna vurgu yapan Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca, sürdürülebilirliğin çok boyutlu bir husus olduğunu söyleyerek, ürünlerinin tamamının geri dönüştürülebilir olduğunu belirtti. “Biz bunu duyurmayı ve böbürlenmeyi doğru bulmuyoruz. Çünkü ürünlerimizin geri dönüştürülebilir olması yetmiyor” diyen Karaca, sözlerine şöyle devam etti: “Bu sistemin ileriye taşınması gerek.

Çünkü bu bizim tek başımıza yapacağımız bir şey değil. Kamuyla bir sistem kurulması şart.” Atıkların tekrar ekonomiye kazandırılması gerektiğine işaret eden Karaca, bunun için uçtan uca bir ekosistem kurulması gerektiğini sözlerine ekledi.

Dijitalin hayatımıza girmesiyle birlikte yaşam şekillerimiz de değişiyor. Coca Cola’da sosyal medya gibi diğer tüm dijital platformlara önem veriyor. Bu sebeple de sürekli ürünler ve çözümler geliştiren şirket bu alanda öncü olmayı hedefliyor. Dijital dünyaya önem verdiklerini belirten Karaca, dijitalin sürekli güçlendirilmesi gereken bir alan olduğunu söyledi. Bu alanda lider olmayı amaçladıklarına dikkat çeken Karaca, “Dijital 20 yıldır konuşuluyor. Ancak sadece boyutu değişiyor.

Biz dijitali her zaman önemsedik” dedi. Dijital platformlarda tüketicilere sadece ürün sunmadıklarına işaret eden Karaca, “Biz tecrübe, deneyim sunuyoruz. Marka dediğimiz de o algıdır. Biz o algıyı yaratmanın peşindeyiz. Değerlerimiz ışığında o tecrübeyi tüketiciye sağlamak istiyoruz” dedi. Instagram hikayelerinin çıkmasıyla kendilerine önemli bir hedef koyduklarını da söyleyen Karaca, “Bir ay içinde en çok seyredilen hikaye olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Kadınların üst seviyelere gelmek için şansı daha çok”

Galataray lisesinde okuyan ve Anadolu’dan gelen memur bir ailenin çocuğu olan Başak Karaca, şu anda Galatarasay Kulübü’nün kadın komisyonunda da görev alıyor. Genç yaşlardan itibaren çalışma yaşamında yer aldığını belirten Karaca, spor camiasının da ihtiyacı olan en önemli şeylerden birinin iletişim, ortak akıl gibi konularda kadınların daha iyi olduğunu vurgulayarak, “Kadınlara çok daha fazla eşit şans verildiğinde üst seviyelere gelmek için daha çok şansı var. Bu yüzden rol model olmak benim için çok kıymetli ve önemli” dedi.

Coca Cola’dan yaz ayına 3-4 yeni ürün geliyor

Şirket olarak inovasyona önem verdiklerini belirten Başak Karaca, genelde yaz aylarında yeni ürün çıkardıklarını söyleyerek, “Bu sene de 3-4 tane yeni ürünümüz olacak” şeklinde konuştu.