Süs bitkileri ihracatını artıracak

Avrupa standartlarında kaliteli ürün yetiştiren Türkiye süs bitkileri sektörü, uygun iklim ve coğrafi koşulları, fiyat avantajı, ihtiyaca göre sözleşmeli üretim yapabilme gücü ve lojistik üstünlüğüyle dünya ticaretinden her geçen yıl daha fazla pay alıyor. 2020’de yurt dışına 106 milyon dolarlık satış gerçekleştiren, 2021 ihracatı 150 milyon dolara yaklaşan sektör, 2022’yi ise 175 milyon dolar ihracatla kapatmayı hedefliyor.

Türkiye’deki üreticilerin, 42 milyar doları bulan dünya süs bitkileri ticaretinden daha fazla pay alması için çalıştıklarını söyleyen Tarsus Türkiye Fuarcılık Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, 12’ncisini düzenleyecekleri The Flower and Plant Show’a yurt dışından bini aşkın doğrudan satın almacı getirerek, sektör ihracatına milyonlarca dolarlık katkı yapmayı hedeflediklerini açıkladı.

“Başlattığımız yurt dışı satın almacı programı kapsamında, başta sektörün en önemli ithalatçı ülkeleri olan Almanya, Hollanda ve İngiltere ile birlikte İtalya, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika ve Balkan ülkelerine odaklandık. Ayrıca fuarımıza İran’dan aralarında Tarım Bakanlığı yetkililerinin de olduğu 60 kişilik bir alım heyeti de geliyor” diyen Aytemur, The Flower and Plant Show 2023’e katılan üreticilerin, farklı coğrafyalardaki alternatif hedef pazarlarla doğrudan ticaret yapabileceklerini söyledi.

Yeni ürün, ekipman ve teknolojiler bir arada sergilenecek

12’nci Uluslararası Süs Bitkileri, Peyzaj ve Yan Sanayileri İhtisas Fuarı The Flower and Plant Show’da; iç ve dış mekan süs bitkilerinden çiçek ve çiçekçilik malzemelerine, fide ve tohumlardan dikey bahçe uygulamalarına, bitki bakım ürünlerinden çevre düzenleme malzemelerine, egzotik ağaçlardan milli bitkilere, sulama ekipmanlarından peyzaj tasarımlarına ve bahçe aksesuarlarına kadar yüzlerce yeni ürün, malzeme, ekipman ve teknoloji bir arada sergilenecek. The Flower and Plant Show 2023, aralarında belediyeler, kamu kurumları, inşaat ve peyzaj proje firmaları, turistik tesisler, yapı marketler, şehir planlamacıları ve mimarların da olduğu yurt içi ve yurt dışından binlerce alıcıyı ağırlayacak. The Flower and Plant Show 2023’de katılımcı olarak yer almak veya fuarda sergilenen yenilikleri yerinde görmek isteyenler, detaylı bilgi için www.flowershow.com. tr adresini ziyaret edebilirler.