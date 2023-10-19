Suudi Arabistan’dan yurtdışına açılıp inşaatla büyüyecek

Mehtap HALICI

Bugün inşaat, turizm, sanayi ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren Vaat Holding, yeni yatırımlarla büyümesini sürdürüyor. Yurtdışı açılımını Suudi Arabistan üzerinden gerçekleştirecek olan Grup, ilk etapta bu ülkede bir konut projesine imza atacak. Turizm alanında ‘Misal’ adıyla zincir otel markası olmayı hedefleyen Vaat, gıda alanında da süt ve salça fabrikası kuracak.

Bundan 8 yıl önce ticaret hayatına Trabzon’da emlakçılıkla başlayıp, 2018 yılında da faaliyetlerine inşaat işleriyle devam eden Vaat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yaman Hacıibrahim, “İnşaat sektöründe ilerlerken o dönemde Türkiye’de bir ekonomik kriz oldu. Biz de sadece bir alanda ilerlersek bu iş olmaz dedik. Bu sebeple inşaattan sonra turizm, sanayi ve gıda sektörleriyle alanımızı genişlettik” dedi.

Şu anda İstanbul Basın Ekspress’te inşaatına devam ettikleri 2 projelerinin olduğunu ve yıl sonunda Vaat Express, 2025 yılının sonunda ise Vaat Center projesini teslim edeceklerini açıklayan Hacıibrahim, “Projemizin birinde toplamda 653 konut + açık AVM ve içerisinde de 5 yıldızlı bir otel mevcut. Ayrıca toplamda 315 konutluk diğer bir projeye ise bu yılın sonunda başlayacağız. Bu iki projenin toplam inşaat yatırım maliyeti ise 200 milyon dolar civarında” diye konuştu.

S. Arabistan’da konut projesi

İnşaat alanında yurtdışına açılma planlarının olduğuna değinen Yaman Hacıibrahim, Suudi Arabistan’ın petrole dayalı ülke ekonomisini gelişen dünyayla birlikte değiştirdiğine işaret eden Hacıibrahim, yaşanan gelişimle birlikte bölgede çeşitli yatırım fırsatlarının doğduğunu vurguladı. Hacıibrahim, sözlerine şöyle devam etti: “Yurtdışına Suudi Arabistan üzerinden açılma planlarımız var.

Öncelikle Suudi Arabistan’da bir konut projesi başlatmak istiyoruz. Bölgenin en çok inşaat alanında yatırıma ihtiyacı var, çünkü ülke komple değişiyor. Yeni şehirler kuruluyor.” Yurtdışında inşaat alanında yatırım yapmanın çok fazla prosedür gerektirdiğine değinen Hacıibrahim, “Türkiye’de ise inşaat yapmak zor değil. Burada sadece sermayeye ihtiyaç oluyor” dedi.

Otelcilikte zincir marka olmayı hedefliyoruz

Otelcilik alanında ise ‘Misal’ markasıyla zincir bir marka olmayı ve farklı lokasyonlara açılmayı hedeflediklerini belirten Hacıibrahim, “Şişli’de 5 yıldızlı bir otelin pazarlığını yaptık. Kıbrıs’ta da bir yatırım düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Hacıibrahim, otel yatırımlarında özellikle şehir otelciliği ile ilerleyeceklerine vurgu yaptı.

Süt ve salça fabrikası kuruyor

Gıda sektörünün krizlerde ve sıkıntılarda etkilenmediğinin altını çizen Hacıibrahim, hem salça hem de süt fabrikası yatırımına başladıklarını söyledi. Hacıibrahim, şunları ifade etti: “Samsun OSB’de süt ürünleri alanındaki fabrika yatırımımızı başlattık.

Burası 2 ay sonra hizmete açılacak. Toplamda 28 çeşit ürün sunacağız, günlük üretim kapasitemiz de 100 ton olacak. Ürünlerin yaklaşık yüzde 30’unu büyük marketlere vermeyi planlıyoruz. Yüzde 30’u ise ihracat olacak. Kalanını da kendi bayiliklerimiz üzerinden satacağız. Bayilikleri de yavaş yavaş oluşturuyoruz, Şu anda Antalya, Trabzon ve İstanbul bölgesine verdik.

Süt fabrikasında yatırım maliyeti ve işletme sermayesi yaklaşık 14 milyon doları buldu.” Trabzon’da tütün fabrikalarının olduğunu da ifade eden Hacıibrahim, Bursa’da ise bir salça fabrikası işine girdiklerini söyledi. Hacıibrahim, “’Fi’ markalı salça fabrikasına 25 milyon dolarlık bir yatırım maliyeti öngörüyoruz. Bu tesisin inşaatına ise yılbaşından sonra başlayacağız. 2025 yılında da fabrikayı hizmete sunacağız” diye konuştu.

İstihdamı binin üzerine çıkaracak

Hemen her sektörde Türkiye’de personel sıkıntısı olduğuna değinen Yaman Hacıibrahim, “İstihdamı binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Faturadan kurtulmak için santral aldı

Tekirdağ’da güneş enerjisi santrali aldıklarını belirten Yaman Hacıibrahim, “45 bin metrekare üzerine kurulu yatırım için yaklaşık 4 milyon dolara anlaştık. Aylık olarak üretim kapasitesi 4 megavat. O da yıllık olarak 22 milyon TL’lik bir üretime tekabül ediyor. Bu da faturalarımızın yüzde 100’ünü karşılıyor. Otellerimiz, şantiyelerimiz, var olan işlerimiz oraya bağlanacak. Aylık elektrik faturalarından kurtuluyoruz. İşlerimiz büyürse burayı 8 megavata yükselteceğiz” ifadelerini kullandı.

Marka için Avrupa, para kazanmak için Orta Doğu

Gıda alanları özelinde ihracatla ilerlemeyi planladıklarını belirten Yaman Hacıibrahim, “Gıda da Arap ülkelerine ve Avrupa’ya girmeyi düşünüyoruz. Çünkü buralarda tüketim çok. Marka olmak isterseniz Avrupa, para kazanmak isterseniz Orta Doğu’ya girmelisiniz” dedi.