Swarovski'nin ışıltılı mirası Milano'da sergileniyor

"Swarovski – Işık Ustaları" adlı sergi, 17 Haziran'da Milano'nun tarihi mekanlarından Palazzo Citterio'da kapılarını açacak. Geçen sonbaharda Şanghay'da prömiyerini yapan sergi, Milano'nun kalbindeki prestijli Pinacoteca di Brera'nın bir parçası olan Palazzo Citterio'nun büyüleyici salonlarında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Sergi, Palazzo Citterio'nun yenilenmiş haliyle ilk kez sanatseverlerle buluşmasını da sağlayacak. Ayrıca, Aralık 2024'ten itibaren Jesi ve Vitali aileleri tarafından bağışlanan Pinacoteca di Brera'nın modern sanat koleksiyonlarına ev sahipliği yapacak olan bu mekan, önemli bir kültürel iş birliğini de ev sahibi olacak.

Sergi, ziyaretçileri Daniel Swarovski'nin 19. yüzyıl Avusturya'sında kristal yaratımını yeniden tanımladığı dönemden başlayarak 21. yüzyıl Milano'suna ve ötesine uzanan yedi ana tema üzerinden bir yolculuğa çıkarıyor. Milano için özel olarak yeniden tasarlanan sergi, İtalyan moda endüstrisine saygı duruşunda bulunuyor. Prada, Miu Miu, Fendi Couture, Gucci, Gianni Versace ve Donatella Versace tarafından tasarlanan Atelier Versace ve Giorgio Armani'nin Armani Privé gibi ünlü moda evlerinin 50'den fazla kristal süslemeli kıyafeti sergide yer alacak.

Ayrıca sergide, Harry Styles, Katy Perry ve Rihanna gibi ünlü isimlerin sahne kostümleri ve kırmızı halı görünümleri, Swarovski'nin en büyük kristal chaton'u da dahil olmak üzere mücevher parçaları, heykelcikler ve kristaller de sergilenecek. Yeni bir mücevher koleksiyonu olan ve laboratuvarda yetiştirilen Swarovski Elmasları ile yapılan 'Galaxy', ziyaretçilerin ilgi odağı olacak.

Sergi alanında ayrıca, Swarovski ürünlerinin sergilendiği bir Pop-Up mağaza ve ünlü şef Carlo Cracco'nun menüsüyle ziyaretçilere hizmet verecek bir kafe de bulunacak. Swarovski Global Kreatif Direktörü Giovanna Engelbert tarafından tasarlanan ve İngiliz moda gazetecisi, yazar ve eleştirmen Alexander Fury tarafından küratörlüğü yapılan bu gezici sergi, 17 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında Palazzo Citterio'da ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Swarovski'nin tarihindeki zaman ve mekân yolculuğunu haritalayan bu gösteri, Avrupa'nın en eski ve lüks moda evlerinden birinin mirasını ve devrimci ruhunu keşfeden ilk sergi olma özelliğini taşıyor. Milano'daki sanatseverler için kaçırılmayacak bu sergi, Swarovski'nin ışıkla olan büyüleyici ilişkisini gözler önüne serecek.