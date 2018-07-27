Swissôtel Bodrum’a, "En İyi Lüks Butik Resort Otel SPA" ödülü

27 Temmuz 2018

Dünyanın en iyi lüks otellerinin misafir oylarıyla seçildiği The World Luxury Hotel Awards‘de 2018 yılının en iyi SPA’ları belli oldu.

Dünyada turizm sektörünün en önemli ödüllerinden olan ve hizmet kalitesi kapsamında dünyanın en iyi otellerinin değerlendirildiği, “World Luxury Hotel Awards” ödülleri, bu yıl da sahiplerine verildi.

“Dünyanın En Lüks Butik Resort Otel SPA”ları kategorisinde ‘Swissôtel Resort Bodrum Beach, dünyanın en iyileri arasına girdi.

Yerli ve yabancı turistlerin çekim noktası

Bodrum’un en büyük yatırımcılarından Çağdaş Holding tarafından Bodrum’a kazandırılan Swissôtel Resort Bodrum Beach, Turgutreis’in çehresini değiştirdiği gibi, SPA, güzellik ve farklı masaj uygulamalarıyla da yerli ve yabancı konukların tercihi olmayı sürdürüyor.

Swissotel Resort, Bodrum Beach’in özgün spa ve spor markası Pürovel Spa & Sport, şık ve çağdaş bir ortam içerisinde sağlık yaşam için Alpler’den esin alan çözümler sunuyor. Kapalı ve açık yüzme havuzu tesisleriyle fitness merkezi ise, şık bir ortam içinde spor ve sağlıklı bir yaşam sunarken, jakuziler, buhar odası ve Türk hamamı dışında özel hamam ve bu özel hamamın içinde bulunan sauna ve spa süitleri de otelin farkını ortaya seriyor.