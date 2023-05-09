TAB Gıda ‘müşteri memnuniyeti’ için ATP ile anlaştı
Şirketlerin bilgi sistemlerine kurumsal teknoloji ve altyapı çözümleri sağlayan ATP, yerli yazılımlarıyla geliştirdiği Android tabanlı kioskların, restoran operatörü TFI TAB Gıda Yatırımları'nın, Türkiye operasyonunda kullanımı konusunda anlaştı.
Şirketlerin bilgi sistemlerine kurumsal teknoloji ve altyapı çözümleri sağlayan ATP, yerli yazılımlarıyla geliştirdiği Android tabanlı kioskların, restoran operatörü TFI TAB Gıda Yatırımları'nın, Türkiye operasyonunda kullanımı konusunda anlaştı.
Restoran yatırımcılarına iş gücü, maliyet ve rekabet avantajı sağlayan yeni nesil Android kiosklar, ilk etapta müşteri yoğunluğunun yüksek olduğu noktalara yerleştirilecek. Nihai tüketicilere mükemmel bir self-servis deneyimi sunmayı amaçlayan kiosklar sayesinde, müşteriler siparişlerini kolayca ve sıra beklemeden verebilecek. Android tabanlı kiosklar, TAB Gıda'ya ait Burger King, Popeyes, Arby's ve Usta Dönerci restoranlarında hizmete başlıyor.
ATP Üst Yöneticisi Ümit Cinali, yeni nesil kiosklarının hızlı servis restoran sektöründe büyük ilgi gördüğünü belirtti. TAB Gıda CEO'su Caner Dikici, “Çatı şirketimiz TFI TAB Gıda Yatırımları'nın Çin'deki yaklaşık bin 500 restoranında kullandığı kiosk teknolojilerini, ATP'nin geliştirdiği yerli teknoloji gücünden faydalanarak Türkiye'de de yaygınlaştırıyoruz" diye konuştu.