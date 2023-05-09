TAB Gıda ‘müşteri memnuniyeti’ için ATP ile anlaştı

Şirketlerin bilgi sistemlerine kurumsal tek­noloji ve altyapı çözümleri sağlayan ATP, yerli yazılımlarıyla geliştirdiği Android taban­lı kioskların, restoran operatörü TFI TAB Gıda Yatırımları'nın, Türkiye operasyonunda kulla­nımı konusunda anlaştı.

Restoran yatırımcıları­na iş gücü, maliyet ve rekabet avantajı sağlayan yeni nesil Android kiosklar, ilk etapta müşteri yoğunluğunun yüksek olduğu noktalara yerleş­tirilecek. Nihai tüketicilere mükemmel bir sel­f-servis deneyimi sunmayı amaçlayan kiosklar sayesinde, müşteriler siparişlerini kolayca ve sıra beklemeden verebilecek. Android tabanlı kiosklar, TAB Gıda'ya ait Burger King, Popeyes, Arby's ve Usta Dönerci restoranlarında hizme­te başlıyor.

ATP Üst Yöneticisi Ümit Cinali, ye­ni nesil kiosklarının hızlı servis restoran sektö­ründe büyük ilgi gördüğünü belirtti. TAB Gıda CEO'su Caner Dikici, “Çatı şirketimiz TFI TAB Gıda Yatırımları'nın Çin'deki yaklaşık bin 500 restoranında kullandığı kiosk teknolojilerini, ATP'nin geliştirdiği yerli teknoloji gücünden faydalanarak Türkiye'de de yaygınlaştırıyoruz" diye konuştu.