Tahkime giden Tekfen, Libya ile Büyük Nehir projesi için anlaştı

KAP’a yapılan açıklamada “Ülkedeki olaylar yüzünden durdurulan projenin, bedeli ödenmemiş tüm hak ve alacakların tazmini amacıyla işveren idare Libyan Man-Made River Authority (MMRA) ve Libya Devleti aleyhine, International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC) nezdinde başlatılan ticari tahkim davası hakkında bilgilendirme yapıldı.

35 milyon dolar ödeme için anlaşmaya varıldı

Buna göre dava sonucunda Tahkim Heyeti tarafından TTJV lehine verilen 45 milyon 498 bin dolar ödenmesine dair ara karar verildiği, işveren idare MMRA ile görüşmelerin devam ettiği ve Tahkim Heyeti’nin ara kararı ile belirlenen tazminatın tahsili konusunda idare ile anlaşma yapılmasına dair görüşmelerin sonuçlandırılmasına çalışıldığı belirtildi” denildi. Açıklamada netice itibarıyla işveren idare MMRA ile TTJV’ye net 35 milyon 407 bin dolar ödeme yapması yönünde anlaşmaya varıldığı belirtildi.