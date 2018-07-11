TAI-TUSAŞ logo ve kurumsal kimliğini yeniledi

11 Temmuz 2018

Mehmet KAYA

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, (TUSAŞ-TAI) logo ve kurumsal kimliğini değiştirdi. Daha önce Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından da kullanılan koyu mavi olan tek renk, kırmızı ve mavi renklere dönüştü. Mavi gökyüzü ve uzayı, kırmızı ise Türk Bayrağının rengini kapsıyor. Logonun tasarımında ise kırlangıçtan esinlenildi.

Logo ve yeni kurumsal kimlik 11 Temmuz günü basına kapalı bir törenle havacılık, savunma sanayii çevreleri ve personelin katıldığı bir törenle tanıtıldı. Akşam saatlerinde ise yeni logo ve kurumsal kimlikle oluşturulan internet sitesi yayıma verildi. Ardından da sosyal medyada logonun tanıtım filmi yayımlandı. Yeni logonun 12 Temmuz günü kamuoyuna açık mekanların tamamında tanıtılması ve dağıtılması gerçekleşecek.

TAI Genel Müdürü Temel Kotil’e, Brezilya Nişanı verildi

Öteyandan, TAI Genel Müdürü Temel Kotil’e Brezilya Federatif Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı tarafından, THY Genel Müdürlüğü döneminde havacılık alanında Brezilya ve Türkiye arasındaki ilişkilere katkısı nedeniyle Comendador rütbesi ile Rio Branco Nişanı verildi. Kotil’e nişan ve rütbenin verilmesine yönelik olarak Brezilya Büyükelçiliğinde tören düzenlendi. Nişan ve rütbe, Büyükelçisi Eduardo Riccardo Gradilone Neto tarafından takdim edildi.

Takdim töreninde bir konuşma yapan Temel Kotil, Türkiye ve Brezilya’nın geleceğin süper güçleri olacağına inandığını belirterek, TAI’de de iki ülkenin havacılık kuruluşları arasında işbirliğini geliştirmek istediğini vurguladı. Büyükelçi Neto da konuşmasında Kotil’in genel müdürlüğü döneminde THY’nin İstanbul ve So Paulo arasında doğrudan uçuşa başlamasından çok mutlu olduklarını vurguladı. Neto, konuşmasında Hezarfen Ahmet Çelebi’yi de anarak “İlk uzun insanlı uçuşu” yapan kişinin olduğunu hatırlattı. Nişane ve diploma takdimi töreninde, Temel Kotil TAI’nin tasarım aşaması devam eden ve 6 Eylül günü ilk uçuşunu yapması planlanan genel maksat helikopteri T-625’in maketini hediye etti.