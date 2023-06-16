Takım tezgahlarında 3 milyar euro yatırım bekleniyor

Dünyanın önde gelen üretim teknolojisi fuarı, her endüstriyel üretimin kalbinde yer alan modern takım tezgahları teknolojisinin tüm yelpazesini sergileyecek. Fuarda en yeni makinelerin yanı sıra verimli teknik çözümler, ürüne eşlik eden hizmetler, üretimde sürdürülebilirlik ve çok daha fazlası yer alacak. Endüstrinin büyümesiyle son yıllarda güçlü bir pazar ağına ulaşan Türkiye takım tezgahları sektöründe yeni yatırımlar öngörülüyor.

Türkiye takım tezgahları sektörünün öncülerinden Tezmaksan AŞ Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, Türkiye’nin fuarcılık ve makineyi Almanya’dan öğrendiğini söyledi. Aydoğdu, “Bugün ise özellikle takım tezgahlarında Avrupa’da ilk üçteyiz. EMO Hannover, yeni gelişmeleri ve trendleri yakından takip etme fırsatı sağlayacak" dedi.