Tarım Kredi Kooperatifleri ve AssisTT’den çiftçilere ortak hizmet

16 Ocak 2019

Türk Telekom’un çağrı merkezi şirketi AssisTT, Tarım Kredi Kooperatifleri Çağrı Merkezi’ni müşterileri arasında kattı.

AssisTT’in Samsun’da bulunan operasyon biriminde hizmet verecek olan Tarım Kredi Çağrı Merkezi’nin açılışı, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz ve AssisTT Genel Müdürü Cemil Yıldırım ile Samsun Valisi Osman Kaymak tarafından yapıldı.

“Geleneksel çağrı merkezi hizmetinden daha fazlasını en üst kalitede ve 365 gün 24 saat sağlıyoruz”

AssisTT Genel Müdürü Cemil Yıldırım konuşmasında, “Türk Telekom iştiraki AssisTT olarak müşterilerimize geleneksel çağrı merkezi hizmetinden daha fazlasını en üst kalitede ve 365 gün 24 saat esası ile sağlıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanındaki lokasyonlarımızla nitelikli istihdam sağlıyor, ekonomik ve sosyal gelişime katkıda bulunuyoruz. Samsun lokasyonundaki yatırımlarımızı yeni operasyon birimi ile devam ettiriyoruz. Burada, Tarım Kredi Kooperatifleri gibi ülkemizde tarımın gelişimi için kritik önem taşıyan bir kurumun iletişimine destek verecek olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

“Çağrı merkezimiz ile üreticilerimize daha da yakın olacağız”

Tarım Kredi Kooperatiflerinin, ülkemizde tarım sektöründe kooperatifçilik dendiğinde ilk akla gelen kurumlardan olduğunu belirten Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, “Bunun en önemli nedenlerinden biri köklü geçmişimiz, bir diğer nedeni ise üreticilerimizle kurduğumuz yakın bağ. Bu sebeple açılışını yaptığımız çağrı merkezi bizim için büyük önem taşıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri, yalnızca 850 bin ortağına değil, 80 milyon insana ulaşma kapasitesine sahip büyük bir aile. Çağrı merkezimiz ile üreticilerimize daha da yakın olacağız. Kooperatiflerimizin sunduğu ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirmenin yanı sıra; öneri ve taleplere de en hızlı şekilde cevap vereceğiz.” diye konuştu.

Tarım Kredi Çağrı Merkezi, 444 4 855 (444 4 TTK) hattı üzerinden 10 Müşteri Temsilcisi, 1 Takım Lideri ile haftanın 6 günü (Pazar hariç) 08:00 – 19:00 saatleri arasında hizmet verecek.