Tarkim'in talep toplaması başladı

SPK geçen hafta iki şirketin halka arzına onay vermişti. Bu şirketlerden biri de Tarkim Bitki Koruma oldu. Bitki koruma ürünleri imalatı, satışı ve pazarlaması konusunda faaliyet gösteren Tarkim bugün itibarıyla hisse başı 107, 50 TL'den talep toplamaya başladı. Peki Tarkim kaç lot verecek? Olası ihtimaller neler? İşte detayları...

Tarkim'in talep toplaması kaç gün sürecek?

Tarkim Bitki Koruma hissesi 107,50 TL’den halka arz olacak. Tarkim Bitki Koruma halka arz tarihinin 5-6 Eylül 2023 olarak açıklandı.Tarkim Bitki Koruma halka arzı eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir.

Halka arz için talep toplama süresi ise 2 gün olarak belirlendi. Tarkim Bitki Koruma hissesinin sembolü “TARKM” olacak.

Tarkim Bitki Koruma halka arzının büyüklüğü 537 milyon TL olarak açıklandı.

Tarkim Bitki Koruma’nın halka arz açıklık oranı 23,81%’dir.

Tarkim Bitki Koruma şirketinin 2 ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 40%’ı Gübre Fabrikaları, 60%’ı Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği’ne aittir. Tarkim Bitki Koruma katılım endeksine uygun işlem görmeyecek.

Kaç lot dağıtacak?

1.800.000 Katılım – 3 Lot (323 TL)

2.000.000 Katılım – 2,3 Lot (215-323 TL)

2.200.000 Katılım – 2,3 Lot (215-323 TL)

2.500.000 Katılım – 2 Lot (215 TL) dağıtabilir.