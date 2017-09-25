TATA Türkiye pazarında yatırıma hazırlanıyor
Hindistanlı TATA Grup, Türkiye pazarında yer almak için görüşmeler yapıyor.
Dünya çapında yaklaşık 400 bin çalışan istihdam eden ve 7 farklı iş kolunda faaliyet gösteren Hintli dev TATA Grup, Türkiye pazarında yer almak için görüşmelere başladı.
TATA Grup Avrupa Bölge Başkanı Vivek Chadha ve TATA Telekom Türkiye Genel Müdürü Bülent Arıtürk, Çalık Holding Üst Düzey Yöneticisi Özgür Ulupınar'ı makamında ziyaret etti.
Ziyareti değerlendiren Özgür Ulupınar, yabancı yatırımların Türkiye’ye yönelik ilgisinin devam ettiğini belirterek, “Misafirlerimize Türkiye’nin avantajlarını anlatıyoruz. 2017’nin son çeyreğinde ciddi yatırımlar gelebilir” diye konuştu.
Ulupınar, TATA yöneticileri ile Türkiye pazarında birlikte nelerin yapılabileceği üzerine görüşmeler yaptıklarını aktardı.