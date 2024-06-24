TAV, Kuveyt Uluslararası Havalimanı Terminal 2 işletme ve bakım hizmeti ihalesine teklif verdi

TAV Havalimanları'ndan KAP'a yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Sivil Havacılık İdaresi tarafından düzenlenen, Kuveyt Uluslararası Havalimanı Terminal 2 işletme ve bakım hizmeti ihalesine 23 Haziran 2024 tarihinde teklif sunuldu.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuzun söz konusu ihaleye ilişkin 24 Mayıs 2024 tarihli kararının açıklanması, gizliliği korunması gereken bir sürecin olumsuz yönde etkilenmemesi, Şirketimizin yasal hak ve menfaatlerinin korunması ve henüz kesinleşmeyen bir süreç ile ilgili olarak yatırımcıların yanıltılması risklerinin önlenmesi amaçlarıyla ertelenmişti." denildi.