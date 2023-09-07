TAV'ın üç havalimanına hizmet kalitesi ödülü

TAV Havalimanları’nın işlettiği Ankara Esenboğa, Üsküp ve Zagreb havalimanları, yolcu değerlendirmelerine göre kendi kategorilerinde "en iyi havalimanı" seçildi. Ödüller bu yıl Güney Kore, Incheon’da düzenlenen ACI Müşteri Deneyimi Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen törenle verildi.

Dünyanın önde gelen havacılık profesyonellerini bir araya getiren zirvede TAV Havalimanları Havalimanları Direktörü Candemir Akyıldız “müşteri deneyimi” başlıklı panelde konuşmacı olarak yer aldı.

TAV Havalimanları Havalimanı İşletmelerinden Sorumlu Grup Başkanı Kürşad Koçak, “TAV Havalimanları olarak, küresel ayak izimiz 29 ülkede 108 havalimanına ulaşıyor. Faaliyet gösterdiğimiz her alanda yolcuların ihtiyaçlarını ve beklentilerini yakından takip ederek en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışıyoruz. Doğrudan yolcu geri bildirimleriyle belirlenen bu ödüllere layık görülmekten mutluluk duyuyoruz. Bu başarıya katkı sağlayan tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim” dedi.

Üç havalimanı aynı zamanda, bu yıl tanıtılan özel kategorilerde de ödüllendirildi. Üsküp Havalimanı, Avrupa'nın “en temiz havalimanı” seçilirken, Zagreb ve Üsküp “en özel personele sahip havalimanı” ve “en kolay havalimanı yolculuğu” kategorilerinde ödüllerini aldı. Ankara Esenboğa ve Üsküp havalimanları Avrupa'nın "en keyifli havalimanları" arasında gösterildi.

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından oluşturulan ASQ programı yolcu memnuniyetini, iş performansını ve havalimanı hizmet kalitesini ölçmek için araçlar sunuyor. ASQ kazananları 465 bin yolcuyla yapılan anketlerin sonuçlarına göre belirlendi.