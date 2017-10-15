TCI, Airbus tedarikçisi olmak istiyor

15 Ekim 2017

Türk Hava Yolları (THY) ile TAI (TUSAŞ) ortaklığında 2011 yılında kurulan Türk Kabin İçi Sistemleri Tasarım ve Üretim AŞ (TCI), 2023'te dünyada pazar payını yüzde 10'a ulaştırmayı hedefliyor. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yerleşkesinde bulunan tesislerinde faaliyet gösteren TCI, uçak mutfağı üretiminin yanı sıra yanmaz ve hafif malzemelerle tasarlanan kabin içi yan paneller, baş üstü dolapları ve tuvalet bölümlerinin üretimiyle ilgili prototip çalışmalarını da sürdürüyor.

Fabrikada 161 kişinin çalıştığını, yıllık yaklaşık 10 milyon dolar cirolarının olduğunu bildiren TCI Genel Müdürü Çetin Tuğtağ, tüm uçak içi mutfak ekipmanlarını Boeing firması onaylı ürettiklerini anlattı.

Tuğtağ, Boeing'in dar gövdeli uçaklarında dünyadaki 4 onaylı tedarikçisinden birisi olduklarına dikkati çekerek, "Bugün itibarıyla Boeing 737 uçaklarının yüzde 10 pazar payına ulaşmış bulunmaktayız. Hedefimiz 2018-2019'da yaklaşık yüzde 40 büyümek. 2020'de bir ilave yüzde 40 büyüyerek, bugünkü sayılarımızı üçle çarpmayı hedefliyoruz." dedi.

Tuğtağ, "Güney Asya ve tüm Asya bölgesi ile Güney Amerika bizim stratejik hedeflerimiz olan bölgeler. Havacılık sektöründe buralarda, inanılmaz büyüyen bir pazar var. Hindistan, Malezya, Endonezya ve Çin marketinde tercih edilen ikinci tedarikçi olmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Uçak üreticilerinden Airbus'ın da onaylı tedarikçisi olma çalışmalarının sürdüğüne dikkati çeken Tuğtağ, kabin içi yan paneller, baş üstü dolapları ve tuvalet bölümleriyle ilgili prototip çalışmalarının devam ettiğini, sene sonuna kadar bu ürünlerin sertifikasyonlarının alınacağını ve onaylı parçaları üreteceklerini belirtti.

Kaynak: AA