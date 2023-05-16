TCMB, dört şirketin faaliyet alanının genişletilmesine karar verdi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 4 ay karara göre, İstanbul Ödeme ve Elektronik Para AŞ ile Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin, ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemleri, ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluşları kanununun 12. maddesinde belirtilen ödeme hizmetlerini sunması onaylanarak faaliyet izni kapsamına alındı.

Merkez Bankası, diğer kararlar kapsamında, Efx Ödeme Hizmetleri AŞ ile Paragram Ödeme Kuruluşu AŞ'nin bahse konu bu hizmetlerin sunumunu, ödeme aracı kabul yetkisiyle sınırlı olacak şekilde faaliyet izni kapsamına eklenmesini kararlaştırıldı.