TEB Portföy'e Global Economics'ten iki ödül

2021 yılında International Finance tarafından Türkiye’nin en iyisi seçilen TEB Porföy Yönetimi, 2022’de de iki farklı uluslararası kuruluş tarafından ödüllendirilerek sektördeki öncülüğünü ve başarısını bir kez daha gösterdi.

TEB Portföy Yönetimi Genel Müdürü Yağız Oral, yenilikçi portföy yönetimi anlayışıyla yatırımcıların yerli ve yabancı sermaye piyasalarının sunduğu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

Oral, “Bunun için geniş dağıtım kanallarımız aracılığıyla hizmet sunuyoruz. Bu doğrultuda sağlam adımlarla ilerlerken, çalışmalarımızın önde gelen uluslararası kuruluşlar tarafından takdir edilmesi ve ödüle layık görülmesi bize gurur ve mutluluk veriyor” dedi.

Ürün yelpazesini büyütüyoruz

TEB Portföy olarak geniş fon yelpazesi ve tematik fonlarla müşterilerine hizmet verdiklerinin altını çizen Oral, “Değişen dünyada önem kazanacağına inandığımız temalara odaklanarak, farklı ihtiyaç ve beklentileri karşılayabileceğini düşündüğümüz yatırım fonu alternatiflerini yakından takip ediyor ve yatırımcılarımızla buluşturmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Oral sözlerine şöyle devam etti: “Geçtiğimiz aylarda tarım, gıda ve bu alanlarda faaliyet gösteren teknoloji şirketlerine yatırım yapmak isteyenler için Tarım ve Gıda Teknolojileri Değişken Fon’umuzu hayata geçirmiştik. Bu fonumuzu takiben yine hem bugüne hem de geleceğe yatırım için önem taşıdığına inandığımız Sağlık ve Biyoteknoloji Değişken Fon’umuzu yatırımcılarımızla buluşturduk. Müşterilerimize varlık ve birikimleri için hem getiri beklentilerine hem de risk tercihlerine uygun yatırım alternatifleri sunarak ürün yelpazemizi daha da genişletmeyi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.