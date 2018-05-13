TEB’den eczacılara özel SGK Paketi

13 Mayıs 2018

Türk Ekonomi Bankası (TEB), yarınki "Bilimsel Eczacılık Günü"nü eczacılara özel ayrıcalıklarla kutluyor.

Eczacılar TEB’in sunduğu özel fırsatlar kapsamında kefil ve teminat olmadan 50 bin TL’ye kadar yüksek limitli ihtiyaç kredisine başvurabiliyor.

SGK ödemesini TEB’den alan eczacılar, her ay 100 TL bonus kazanıyor. Eczacılar aktif TEB POS’u da kullanmaları durumunda her ay ilave 50 TL bonus olmak üzere ayda toplam 150 TL bonus kazanıyor.

Kampanyayla ilgili detaylı bilgiye teb.com.tr, 0850 200 0 666 TEB Telefon Şubesi veya TEB şubelerinden ulaşılabiliyor. Aynı zamanda eczacılara ertesi gün, masrafsız ve komisyonsuz POS seçenekleri hakkında da TEB şubelerinden bilgi alınabiliyor.

Hesap sahiplerine diledikleri zaman para çekme ve yatırma imkan tanıyan "Marifetli Hesap" ve "Fırsat Hesap" ile eczacılar, birikimlerini günlük olarak değerlendirme ve ücretsiz EFT/havale gibi avantajlardan faydalanabiliyor.

TEB’in ayrıcalıklı kredi kartlarına sahip olan eczacılar, TEB Bonus Business Card veya TEB Patron Kart ile yaptıkları harcamalardan Bonus kazanırken, biriken bonuslarıyla bedava alışveriş yapabiliyor ve şirket masraflarından tasarruf edebiliyor.

Kaynak: AA