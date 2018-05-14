Tek bir mağazası kalmayan Gloria Jean's'e hayat verdi

14 Mayıs 2018

İMAM GÜNEŞ

Türkiye'de tek bir mağazası kalmayan Gloria Jean’s kahve zincirinin haklarını 6 yıl önce alan Mehmet Dinçerler, son dönemde yarattığı başarı öyküsüyle, firmanın farklı ülkelerdeki operasyonlarında örnek gösteriliyor. Dinçerler, yaptığı çalışmalarla markayı 6 yılda 25 şehirde 64 mağazaya ulaştırdı. Bu yıl ise 13 mağaza daha açmayı hedefliyor. Dinçerler bu başarısıyla Glorias Jean's'in Türkiye'de zirve yaptığı 56 mağazalık ağını da geride bıraktı.

Mehmet Dinçerler Türkiye’nin önde gelen baklava zincirlerinden Hacı Sayid’in ikinci kuşak temsilcisi. Gıda alanında elde ettiği tecrübeyi farklı bir iş kolunda deneyimlemek istemiş. Türkiye'de sürekli mağaza kapatan ve 36 mağazaya düşen Gloria Jean's'i yeniden hayata döndürebileceğini düşünerek görüşmelere başlamış. Gloria Jeans için 6 yıl önce görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Mehmet Dinçerler, süreci şöyle anlattı: "Görüşmelere başladığımızda marka iyi durumda değildi. Çok güç kaybetmişti. Türkiye’ye gelen ilk global kahve zinciri olmasına rağmen içinde bulunduğu grup diğer işlerinde kahve zincirini teminat gösterince hızla çöküşe geçmişti. Görüşmelerimiz 8 ay sürdü. Görüşmeye başladığımızda 36 mağazası vardı, biz aldığımızda tüm bu mağazalar kapanmıştı. Aslında biz hiç mağazası olmayan, yalnızca adı olan bir markanın Türkiye haklarını aldık."

Pasta, sandviç üretimine başladı

25 ilde mağazası olan Gloria Jean’s, Türkiye'de en az 45 ilde olmayı hedefliyor. Dinçerler, "Anadolu'da daha mutluyuz. Global markaları kabulleniyorlar. O yörenin insanlarını eğitip kendilerine hizmet veriyoruz. Kahve tüketimi artıyor. Özellikle de üniversite olan illerimizde talep var" şeklinde konuştu.

Babasıyla iş konusunda fikir alışverişi yaptıklarını da dile getiren Mehmet Dinçerler, Gloria Jean's mağazalarında kendi üretimi olan pasta, cheese cake ve sandviçleri de sunmaya başladı. Gıda sektöründeki tecrübelerini kullandıklarını kaydeden Dinçerler, üretime 2018 başında başladıklarını ifade etti.

Mağaza sayısında babasını geride bıraktı

Babası Burhan Dinçerler’in baklavacılıktaki deneyimlerinin kendisine yol gösterdiğini ifade eden Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Baklavaları’nın 48 mağazasının bulunduğunu dile getirerek, "Gloria Jean’s Türkiye’de 64 mağaza sayısına ulaştı. Biz kahve zincirini alır almaz yalnızca İstanbul’da ve AVM’lerde değil, Anadolu’da ve cadde mağazalarında da büyüme stratejisi izledik. Bu da çok başarılı oldu" dedi.

Başka markaları da Türkiye'de büyütmek istiyor



750 çalışanı olan şirket, bu yıl 120 kişiyi daha istihdam etmeyi planlıyor. 2017 yılını 70 milyon TL ciro ile kapatan şirket, bu yıl ise 90 milyon TL ciro elde etmeyi planlıyor. Gloria Jean's ile 10 yıllık kontrat yaptıklarına dikkat çeken Dinçerler'in hedefinde farklı markaları Türkiye'de büyütmek var. Dinçerler, hedefini şöyle özetledi: "Bizim kontratımız 10+10 yıl. Opsiyon hakkımızı da kullanacağız. Fakat hayalimde farklı markaları Türkiye'de büyütmek var. İkinci 10 yılda burada olmayabilirim."