Tekdemir, Türkiye için yeni ülke satış direktörü olarak görev yapacak

Yeni görevinde Tekdemir, Rockwell Automation’ın yerel varlığını, ana faaliyet alanını genişletmeye ve müşterilerin sürdürülebilirlik ve verimlilik elde etmek için dijital dönüşüm yolculuğunu hızlandırmalarına yardım etmeye devam edecek. Emrah Tekdemir, Ortadoğu, Türkiye ve Afrika pazarlarının bölgesel başkan yardımcısı görevine gelen Ediz Eren’in yerini alacak.

Ediz Eren şunları söyledi, “Türkiye, birçok sistem entegrasyonu ve EPC şirketi ile güçlü bir makine üreticisi topluluğuna ve mühendislik kapasitesine sahip. Pandemi sonrası trendler, Türkiye'ye yüksek teknolojili makine ve mühendislik hizmetleri ihracatını artırmak için önemli bir fırsat getiriyor. Emrah, yerel ve global mühendislik uzmanlığımız, ürünlerimiz ve çözümlerimizle bu çalışmalara verdiğimiz desteğe öncülük edecek.”

Emrah Tekdemir endüstriyel ve elektrik otomasyon sektöründe 30 yılı aşkın tecrübeye sahip. Son olarak Schneider Electric'te Irak, Azerbaycan, Türkmenistan ve Ukrayna'da ülke müdürü olarak görev yaptığı sırada birleşme ve satın alma işlemlerini yönetti ve kültürler, ülkeler ve işletmeler arasında kazanan ekipler oluşturdu. Viyana Ekonomi Üniversitesi WU'dan enerji yönetimi alanında MBA derecesine ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden elektrik mühendisliği alanında lisans derecesine sahiptir.

Emrah Tekdemir yeni göreviyle ilgili şunları söyledi, “Lider bir endüstriyel otomasyon şirketine katılmaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan'da hızlı büyüme stratejimize liderlik etmeye ve yürütmeye devam edeceğim. Müşterilerimiz için değer yaratmak ve iş yaklaşımını dönüştürmek için önemli olan yeni dijital ve siber çözümlerimizden yararlanacağız. Sahada müşterilerimize hizmet vermek için yeni ortaklıklar geliştirerek bölgeye yatırım yapacağız.”