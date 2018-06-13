Tekfen, ortağının payını satın aldı

13 Haziran 2018

Tekfen Holding, GATE İnşaat'ta Gama Endüstri'ye ait olan yüzde 50 payı 21.5 milyon dolara satın aldı.

GATE İnşaat Tekfen Holding'in bağlı ortaklıklarından Tekfen İnşaat'ın yüzde 50 ortağı konumunda bulunuyor.

Tekfen Holding'ten KAP'a yapılan açıklamada GATE İnşaat şirketin diğer ortağı olan Gama Endüstri'nin sahip olduğu yüzde 50 oranındaki paylarının 21.5 milyon dolara satın alma işleminin tamamlanması sonrasında GATE'nin halen Kazakistan'da devam eden inşaat projelerindeki Mayıs 2018 sonu itibariyle 259.3 milyon dolar tutarındaki kalan iş miktarının Tekfen İnşaat'ın kalan proje bakiyesine ilave olarak tamamlanacağı belirtildi.

Kaynak: Reuters