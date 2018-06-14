Tekfen’den, İsrailli siber güvenlik şirketine yatırım

14 Haziran 2018

Kerim ÜLKER

Endüstriyel kontrol ağlarında uzmanlığı ile bilinen Tel Aviv merkezli siber güvenlik şirketi Claroty, dünyaca ünlü şirketlerden fon topladı. B serisi finansman olarak 60 milyon dolar yani yaklaşık 300 milyon lira fon toplayan İsrailli Claroty’ye para yatıranlar Asya’nın en büyük fonlarından Temasek, Alman Siemens’e ait Next 47, Schneider Electric’in iştiraklerinden Aster Capital’in yanı sıra bir Türk devi de bulunuyor. Claroty’ye finansman sağlayan şirket ise inşaat ve kimya alanındaki yatırımlarıyla bilinen Tekfen Holding. Türk şirketi Tekfen Holding, İsrailli şirkete yatırımını sahibi olduğu Tekfen Ventures adlı fon aracılığıyla yaptı.

ABD’de de ofisi var

Tel Aviv ve New York'ta ofisleri bulunan Claroty, 2014 yılında şu anda CEO görevini yürüten Amir Zilberstein, geliştirme yöneticisi Galina Antova ve Benny Porat tarafından kuruldu. Şirket, geçtiğimiz yıl yüzde 300 büyümesiyle dikkat çekti. Claroty, elektrik tesisleri, petrol ve gaz, kimyasal, su, üretim, yiyecek ve içecek dahil olmak üzere çeşitli segmentlerde tesislerin siber saldırılara karşı güvenliğinden sorumlu.