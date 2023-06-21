Tekfen’in imalat şirketi Kopuz’a emanet edildi

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi: "Şirketimizin yeni organizasyon yapılanması çerçevesinde yönetim kurulumuz, 19 Haziran 2023 tarihine kadar Taahhüt Grubundan Sorumlu Tekfen Holding Başkan Yardımcısı ve Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. Genel Müdürlüğü görevlerini sürdüren Mustafa Kopuz'un yenilenen grup stratejisi çerçevesinde kurulacak imalat şirketine genel müdür olarak atanmasına, bu şirket kurulana dek Grup Şirketlerimizden Tekfen İmalat ve Tesisat A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne vekaleten atanmasına, Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne ise yeni bir atama yapılıncaya kadar Grup Şirketler Başkanı Hakan Göral'ın vekalet etmesine karar vermiştir."