Teknik Masura, Gaziantep Tekstil Makineleri Fuarı’nda yer alacak
Tekstil sektörünün temel girdilerinden biri olan kâğıt masura üretiminde Türkiye’nin önde gelen firmalarından Teknik Masura, 15-17 Ekim 2025 tarihleri arasında Uluslararası Ortadoğu Fuar Merkezi’nde (OFM) düzenlenecek Gaziantep Tekstil Makineleri Fuarı’nda sektör profesyonelleriyle bir araya gelecek. Firma, fuar boyunca Türk tekstil yatırımcıları ile makine ve teknoloji üreticilerini bir araya getirerek iş birliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.
FAHRİYE KUTLAY ŞENYURT
1968 yılında üretim yolculuğuna başlayan Teknik Masura, yıllık 600 milyon adedin üzerinde üretim kapasitesiyle sektörde öncü konumda bulunuyor ve Türkiye’deki kâğıt masura üretiminin yaklaşık yüzde 35’ini gerçekleştiriyor. 1995 yılında şirketleşen firma, makine parkını yenileyip kapasitesini artırarak 2002 yılında Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’ne taşındı. Kırk yıl boyunca aralıksız olarak sadece kâğıt konik masura üreten firma, 2008’den itibaren Gri Karton üretimine başlayarak kâğıt rulo, kâğıt silindirik masura ve kâğıt köşebent (köşe koruyucu) üretimine devam ediyor.
Teknik Masura Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kıraç, yaklaşık 450 kişilik istihdamlarının büyük çoğunluğunu kadın çalışanların oluşturduğunu söyledi. OSBÜK tarafından düzenlenen 2023 yılı OSB Yıldızları Araştırması Ödül Töreni’nde “OSB’lerde Kadın İstihdamını En Çok Artıran Firma” kategorisinde 3., “OSB’lerde En Çok İstihdam Sağlayan Firma” kategorisinde ise 94. sırada yer aldıklarını ifade eden Kıraç, Mersin'in önemli sanayi kuruluşlarından biri olduklarını vurguladı.
2017 yılında Edirne’de kurulu bir kâğıt fabrikası satın alarak oluklu mukavva sektörü için kâğıt üretimine başladıklarını anlatan Kıraç, “Tekstil sektörünün ihtiyacı olan kâğıt ambalaj malzemelerini üretirken, hammaddesini de üreterek entegre bir üretim tesisi haline geldik. Kapasite artışları, sürekli yenilik, ürün iyileştirmeleri ve maliyet düşürücü çalışmalar ile bugün dünyanın önde gelen konik masura üreticilerinden biri olmanın yanında Türkiye’nin önemli bir kağıt üreticisi konumundayız. Yıllık 600 milyon adedin üzerindeki masura üretimimizle Türkiye’de sektör lideriyiz” dedi.
Ali Kıraç, Teknik Masura’nın Gaziantep Tekstil Makineleri Fuarı’nda yer alacağını belirterek, “Geçtiğimiz yıllarda katıldığımız ITM 2024 Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı’na, önümüzdeki dönemde gerçekleşecek ITM 2026 ve 21. İstanbul İplik Fuarı’na 2026 yılında yeniden katılacağız. Tekstil sektörünün ihtiyaç duyduğu kâğıt ambalaj malzemelerini sergileyerek iş ortaklarımız ve yeni pazarlarla bir araya geleceğiz” dedi.