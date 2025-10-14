Google Haberler

Teknik Masura, Gaziantep Tekstil Makineleri Fuarı’nda yer alacak

Tekstil sektörünün temel gir­dilerinden biri olan kâğıt ma­sura üretiminde Türkiye’nin önde gelen firmalarından Teknik Masu­ra, 15-17 Ekim 2025 tarihleri ara­sında Uluslararası Ortadoğu Fuar Merkezi’nde (OFM) düzenlenecek Gaziantep Tekstil Makineleri Fu­arı’nda sektör profesyonelleriyle bir araya gelecek. Firma, fuar bo­yunca Türk tekstil yatırımcıları ile makine ve teknoloji üreticilerini bir araya getirerek iş birliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

FAHRİYE KUTLAY ŞENYURT

1968 yılında üretim yolculuğu­na başlayan Teknik Masura, yıllık 600 milyon adedin üzerinde üre­tim kapasitesiyle sektörde ön­cü konumda bulunuyor ve Türki­ye’deki kâğıt masura üretiminin yaklaşık yüzde 35’ini gerçekleşti­riyor. 1995 yılında şirketleşen fir­ma, makine parkını yenileyip ka­pasitesini artırarak 2002 yılında Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’ne taşındı. Kırk yıl boyun­ca aralıksız olarak sadece kâğıt ko­nik masura üreten firma, 2008’den itibaren Gri Karton üretimine baş­layarak kâğıt rulo, kâğıt silindirik masura ve kâğıt köşebent (köşe ko­ruyucu) üretimine devam ediyor.

Teknik Masura Yönetim Kuru­lu Başkanı Ali Kıraç, yaklaşık 450 kişilik istihdamlarının büyük ço­ğunluğunu kadın çalışanların oluşturduğunu söyledi. OSBÜK tarafından düzenlenen 2023 yılı OSB Yıldızları Araştırması Ödül Töreni’nde “OSB’lerde Kadın İs­tihdamını En Çok Artıran Firma” kategorisinde 3., “OSB’lerde En Çok İstihdam Sağlayan Firma” ka­tegorisinde ise 94. sırada yer aldık­larını ifade eden Kıraç, Mersin'in önemli sanayi kuruluşlarından bi­ri olduklarını vurguladı.

2017 yılında Edirne’de kuru­lu bir kâğıt fabrikası satın alarak oluklu mukavva sektörü için kâğıt üretimine başladıklarını anlatan Kıraç, “Tekstil sektörünün ihtiya­cı olan kâğıt ambalaj malzemele­rini üretirken, hammaddesini de üreterek entegre bir üretim tesi­si haline geldik. Kapasite artışları, sürekli yenilik, ürün iyileştirmele­ri ve maliyet düşürücü çalışmalar ile bugün dünyanın önde gelen ko­nik masura üreticilerinden biri ol­manın yanında Türkiye’nin önem­li bir kağıt üreticisi konumun­dayız. Yıllık 600 milyon adedin üzerindeki masura üretimimizle Türkiye’de sektör lideriyiz” dedi.

Ali Kıraç, Teknik Masura’nın Gaziantep Tekstil Makineleri Fuarı’nda yer alacağını belirte­rek, “Geçtiğimiz yıllarda katıl­dığımız ITM 2024 Uluslarara­sı Tekstil Makineleri Fuarı’na, önümüzdeki dönemde gerçekle­şecek ITM 2026 ve 21. İstanbul İplik Fuarı’na 2026 yılında yeni­den katılacağız. Tekstil sektörü­nün ihtiyaç duyduğu kâğıt amba­laj malzemelerini sergileyerek iş ortaklarımız ve yeni pazarlarla bir araya geleceğiz” dedi.

Kaynak: DÜNYA - GAZİANTEP
