Teknosa hem babaları hem çocukları sevindiriyor

Kampanya kapsamında 17 Haziran'a kadar Honor 90 akıllı telefon tercih edenlere Honor Pad X8 tablet hediyesinin yanı sıra bilgisayar grubunda farklı markalarda farklı hediye seçenekleri bulunuyor.

Marka, tüketicilerine, seçili LG televizyonlarda yüzde 15 kampanyalı fiyatın yanı sıra 1 yıllık tekno garanti hediyesi ve Petrol Ofisi puan hediyesiyle seçili Samsung televizyonlarda QR kod indirimi ve Para Kart hediye imkanı tanıyor

Akıllı telefon alanlara kulaklık ya da akıllı bileklik hediye

Teknoloji tutkunlarının vazgeçilmezi akıllı telefonlarda da çeşitli seçenekler mevcut. Samsung Galaxy S24 ultra akıllı telefon yanında Galaxy Watch 6, Samsung Galaxy S23 8/256 GB ve Galaxy S23FE 8/256 GB yanında ise kulaklık ya da akıllı bileklik hediyesi mevcut. Akıllı çocuk saatlerinin ve oyuncu kulaklıklarının avantajlı fiyatlarla satışa sunulduğu kampanyada, Babalar Günü'ne özel Huawei kulak içi kulaklık 949 liradan satışa sunuluyor.

Kampanya kapsamında çay makinesi ve multi blender gibi ürün gruplarında 1199 liradan başlayan fiyat seçeneklerinin yanı sıra, seçili robot süpürge ve fritözlerde de fiyat avantajının yanı sıra tekno garanti hediyesi mevcut. Teknosa'nın öz markası Preo'da da blender ve mikser gibi ürün gruplarında farklı alternatifler yer alıyor. Preo cam çay makinesi 1599 liradan, döküm plakalı tost makinesi 2 bin 199 liradan satılıyor.

Kampanya, Teknosa'nın 64 ildeki mağazaları ve Teknosa'nın web sitesinde geçerli.