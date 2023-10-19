Tekpan, Bağyurdu OSB'deki yeni tesisinde üretime başladı

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) bünyesindeki fabrikasında elektrik panoları üretimi yapan Tekpan Pano, Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi’nde (BAYOSB) yapımını tamamladığı modern tesisine taşınarak üretime başladı.

Tekpan, 33 bin metrekare kapalı alana sahip yeni tesiste 500 kişilik istihdam sağlarken, yağmur hasadı ve çatıda GES projesi ile yeşil bina sertifikasına da başvurulacak. Tekpan Yönetim Kurulu Başkanı Davut Yanık, BAYOSB bünyesinde yaptıkları yeni yatırım ile ihracat paylarını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Sanayiciye hizmet ettiklerini ve elektrik panoları ürettiklerini söyleyen Yanık, “Sanayicimizden bize gelen talepler üretimi artırmamızı gerektirdi ancak eski yerimizde kapasite artışı yapacak yerimiz yoktu. Biz de BAYOSB’de yeni bir tesis inşa ederek üretime başladık” dedi. 15 milyon dolarlık bir yatırım ile 33 bin metrekare kapalı alanda üretime başladıklarını anlatan Yanık, “İstihdamımız 500’e çıkarken, üretimimizdeki artış ile ihracat payımızı da artırmayı hedefliyoruz.

Şu an üretimimizin yüzde 80’i ihracat ve 80 ülkeye ürün gönderiyoruz. Ülkemize döviz getirmek için bu yatırımlarımıza devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçte yeni makine yatırımları ve robotik üretim için çalışmalarımız sürecek” dedi.

Yanık: “GES geliyor, yağmur hasadı yapıyoruz”

Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın sınırda karbon uygulaması ile sanayicileri karbon ayak izini küçültmeye zorladığını vurgulayan Yanık, “Ancak hem Dünya’daki iklim krizinin geldiği korkutucu boyut hem de Türkiye’nin en büyük ithalat kaleminin enerji olması nedeniyle biz de çatı GES uygulaması ve yağmur suyu hasadın başladık.

İhracatçı bir firma olarak yeşil bina sertifikasına da başvuracağız”’ dedi. Yağmur hasadına başladıklarını, kurdukları özel sarnıç ile 2 aydır tesislerinin su ihtiyacını yağmur suyu ile karşıladıklarını anlatan Yanık, “2 ay içinde GES kurulumumuz da yapılacak.

1.3 megavat kurulu gücü ile tüm elektrik ihtiyacımızı karşılayıp şebekeye elektrik de vereceğiz. Bulunduğumuz BAYOSB de yeşil bir OSB olarak bu konularda katılımcısının önünü açan her tür desteği veren bir OSB. O sebeple burada olmaktan mutluyuz” diye konuştu.

BAYOSB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Telseren ise Tekpan’ın BAYOSB’de üretime başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. BAYOSB’nin doluluk oranına ulaştığını, parsellerde yeni tesis inşaatlarının sürdüğünü ve sürekli yeni bir fabrikanın faaliyete geçtiğini vurgulayan Telseren, “Tekpan gibi ihracat odaklı üretim yapan bir firmanın BAYOSB’de üretime geçmesi çok değerli.

Yeşil OSB misyonumuza uygun olarak yenilenebilir enerji ve yağmur suyu hasadı yapan bir bina inşa etmiş olması son derece önemli. BAYOSB olarak Avrupa Yeşil Mutabakatı’na en hazır OSB olma hedefiyle katılımcılarımızı bu alanlarda desteklemeyi görev olarak biliyoruz. Tekpan’a yeni tesislerinin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.