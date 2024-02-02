Temiz enerjiye araç şarj istasyonları ile tam destek

TP Elektrik ve Viego Yönetim Kurulu Başkanı Sayim Tütüncü, temiz enerji söz konusu olduğunda akıllara gelen en önemli konulardan birinin elektrikli araçlar olduğunu söyleyerek, fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılması ve dolayısıyla temiz enerji üretiminin desteklenmesinin yollarından birinin de elektrikli araçların yaygınlaşması olduğunu ifade etti. TP Electric’in tescilli bir markası olan elektrikli şarj ünitesi Viego’yu kurarken öncelikli hedeflerinin yaşanabilir bir dünya olduğunu vurgulayan Tütüncü, şunları söyledi: “Viego, çevresel sürdürülebilirliğe güçlü bir bağlılıkla 2022 yılında kurulmuş bir marka. Daha iyi bir dünya için katkıda bulunmak amacıyla, en son şarj teknolojilerini entegre ederek ve elektrikli araçların yaygın benimsenmesini teşvik ederek marka yolculuğumuzu aktif olarak ilerletiyoruz. Amacımız, daha iyi bir dünya yaratmaya katkıda bulunmak. Bu strateji ile çıktığımız yolda ise üstlendiğimiz bazı misyonlar var. Sadece şarj istasyonu üretmeyi değil aynı zamanda elektrikli araçların yaygın olarak kullanılması gerektiğine inanıyor ve çalışmalarımızı bu yönde geliştiriyoruz. Bu noktada çalışmalarımızı eğitim, tedarik ve sorun çözme olarak üç başlıkta topladık.”

"Talep eden her kuruma eğitim düzenledik"

Viego markası çatısı altında faaliyete başladıkları andan itibaren eğitimler düzenlediklerini belirten Tütüncü, “Bu eğitimlerin küçük bir kısmı ürünlerimizin nasıl kullanılacağına yönelikken, büyük bölümünde; elektrikli araç kullanımı, şarj yöntemleri vb. konularda bir bilinç oluşturmaya yönelik. Bugüne dek bizlerden eğitim talep eden hiçbir kurumu geri çevirmedik. Bundan sonraki süreçte de yine eğitimler düzenlemeye ve sektörün gelişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Biz sadece şarj istasyonu üretmiyor, istasyonlar için yedek parça olarak nitelendirilebilecek teknik malzemelerin üretimini de yapıyoruz. Bunlar; araç şarj prizleri, kablolu şarj setleri, CCS 2 kombo şarj priz setleri. Bu ürünlerin Türkiye’deki ilk ve tek üreticisi biziz. Yerli üretimi desteklemek adına bu teknik ürünleri diğer istasyon üreticilerine tedarik ediyoruz. Bu noktada referans değer olarak aldığımız dünyaca ünlü bir otomotiv firmasıdır. Bu firma, sırf elektrikli araçların yaygınlaşması ve çevrenin daha az kirlenmesi için elektrikli araçlarını üretirken kullandığı kodların bir kısmını “açık kaynak kodlu” (open source) olarak paylaşıyor, diğer araç üreticisi olan firmaları da konu hakkında teşvik ediyor. Bizler de ülkemiz içerisinde kendimize böyle bir misyon edindik” dedi.

“Akıllardaki soru işaretlerini çözüme kavuşturuyoruz”

Sektör gelişirken yaptıkları gözlemlerin bir sonucu olarak, en önemli konulardan birinin “aracımı nasıl şarj edeceğim” sorusu olduğunu gözlemlediklerini kaydeden Tütüncü, “Elektrikli araçların yaygınlaşması için insanların akıllarındaki sorunları ve soru işaretlerini çözüme kavuşturmak adına iki temel yöntem geliştirdik; ücretsiz keşif ve satış sonrası çözüm desteği. Ücretsiz keşif hizmetimiz sayesinde insanlar henüz araç satın almadan önce, şarj istasyonunun kurulumuna yönelik bir engel olup olmadığına bakıyoruz. Böylece araç satın alma konusunda tam karar bir karara varamamış insanların akıllarındaki soru işaretlerini çözüme kavuşturuyoruz. İkinci adım olan satış sonrası destek hizmetimiz ile ise kullanıcı ya da üretim kaynaklı olduğuna bakmaksızın arızalı istasyonu müşterimizden alıyor, aynı gün yenisi ile değiştiriyoruz. Çünkü elektrikli araç kullanıcılarının çok iyi bildiği üzere; benzin istasyonları gibi her an müsait bir şarj istasyonu bulmak kolay değil. Müşterilerimizin bu acil sorunlarını giderdikten sonra arızalı istasyonunu üretim tesisimize alıyor ve akabinde arızayı tespit ediyoruz. Bir diğer çözümümüz ise yine gözlemlerimiz sonucu ortaya çıkan toplu konut, site gibi alanlarda yani ortak kullanım alanlarında karşılaşılan ücretlendirme problemi. Bu tarz alanlarda yaşayan insanların, elektrikli araç almaya yönelik en büyük çekincelerinden biri olan bu durumu aşmak adına “Tesis İşletme Yazılımı” geliştirdik. Bu sayede kullanıcılar tüketim miktarlarına göre ödeme yapabilirler” bilgisini verdi.

“GES sistemi kurduk”

Tütüncü TP elektrik üretim tesisine GES sistemi kurduklarını da söyleyerek, “Üretim tesisimizin çatısına kurduğumuz GES ile tüketimimizin yaklaşık yüzde 95’ine denk gelen bin 482 kWp güç üretebiliyoruz. 600 hanenin 1 yıllık ihtiyacına denk elektriği solar panellerle karşılarken her yıl bin 100 ton karbon salımını engelliyoruz” dedi.