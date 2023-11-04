TEMSA, Doğaya Bir Bilet ile sanat ve doğa odaklı ikinci kitabını tanıttı

Türk edebiyatının 13 usta yazarının sürdürülebilirlik odaklı öykülerinden oluşan kitabın satışından sağlanacak gelir, TEMSA Hayal Ortakları Derneği tarafından gerçekleştirilecek sosyal projeler için kullanılacak.

Geliştirdiği sıfır emisyonlu araçların yanı sıra, insan ve toplum odaklı sosyal projeleriyle Türkiye’nin kalkınmasına ışık tutan TEMSA, sanatın ve edebiyatın birleştirici gücünü, çocukların ve gençlerin sürdürülebilirlik farkındalığını güçlendirecek anlamlı bir projeyle taçlandırdı. 2023 yılının başında, Otobüsün Penceresinden isimli ilk kitabıyla edebiyat projelerini destekleme yolunda öncü bir adım atan TEMSA, özellikle ortaöğretim ve lise çağındaki gençlere yönelik hazırlanan ikinci kitabı “Doğaya Bir Bilet” ile sürdürülebilirlik alanındaki örnek projelerine bir yenisini daha eklemiş oldu.

Türk edebiyatının 13 usta yazarı

Editörlüğünü Sibel Oral’ın üstlendiği kitap projesi, 20 yıllık tecrübesiyle çocuk yayıncılığı konusunda Türkiye’nin önde gelen yayınevleri arasında yer alan Marsık Yayıncılık iş birliğiyle hayata geçirildi. Yekta Kopan’ın önsözünü yazdığı kitap, Türk edebiyatının 13 usta yazarı Ahmet Büke, Aslı Tohumcu, Ayşe Sarısayın, Barış İnce, Bedia Ceylan Güzelce, Burcu Aktaş, Ece Erdoğuş Levi, Gülşah Elikbank, Melisa Kesmez, Özge Lokmanhekim, Sima Özkan, Sunay Akın ve Yalvaç Ural’ın sürdürülebilirlik odaklı öykülerinden oluşuyor. Kitaptaki her bir öykü, okuyuculara yeni ufuklar açarken, gençlerde sürdürülebilirliğin farklı unsurlarına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Lansman etkinliğinde konuşan Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı ve TEMSA Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Alemdar, “Bugünün dünyasında şirketlerin ne kadar güçlü, ne kadar büyük, ne kadar köklü olduklarının yanı sıra bu güçlerini nasıl bir toplumsal fayda için kullandıkları, nasıl bir etki yarattıkları çok değerli… TEMSA bugün, Türkiye ile özdeşleşmiş bir otobüs üreticisi. Ama bunun ötesinde, TEMSA, etki gücünü çok daha iyi bir gelecek için kullanmayı seçen, sürdürülebilirliği bir iş kültürü olarak gören, dünyanın geleceğiyle ilgili duyduğu kaygıyı insanlık için bir fırsat penceresine dönüştürmeyi isteyen sorumlu bir marka. TEMSA Art, Adasokağı Spor Kulübü sponsorluğu, Otobüsün Penceresinden ve son olarak da Doğaya Bir Bilet projelerinin tümünün ortak paydası işte bu. Projede emeği geçen başta yazarlarımız olmak üzere tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu ise iklim acil durumunun dünyanın ve insanlığın geleceği açısından en önemli risklerden biri olduğunun altını çizerken, “Bilim insanları ciddi bir seçimle karşı karşıya olduğumuzu net bir şekilde ifade ediyor: Ya bilimi ciddiye alacak ve çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak için bugünün alışkanlıklarından vazgeçeceğiz; ya da gelecek nesilleri kendi eylemsizliğimizin korkunç maliyetlerine mahkûm edeceğiz. Şirketlerin de burada çok önemli bir rolü var. Bu kapsamda, TEMSA olarak, iş modelimizi sürdürülebilirlik üzerine inşa ederken, sektörümüzü de bu yönde dönüştürmeye öncülük etmeye odaklanıyoruz. Yaşadığımız dönüşümün temeline insanı koyuyoruz; çünkü sürdürülebilir bir gelecek, insanların yaşam biçimlerini, gündelik hayatlarına dair alışkanlıklarını yakından ilgilendiriyor. Yaptığımız iş ne olursa olsun, insan hayatına kalıcı fayda yaratmayı odak alıyoruz. Fayda yaratırken de aynı zamanda, daha iyi bir dünya kurma konusunda farkındalık yaratmak açısından çok önemli bir sorumluluk üstlendiğimize inanıyoruz” dedi.