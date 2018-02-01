TEMSA, Üçüncü Havalimanı'nı 'elektriklendirmeye' hazır

01 Şubat 2018

TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım, Türkiye'deki mega projelerin elektrikli araçlarla entegrasyonunun akıllı şehir vizyonuna büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Dünyanın en büyük ve en modern havalimanı olacak Üçüncü Havalimanı aynı zamanda neden 'dünyanın ilk elektrikli havalimanı' olmasın? Yüzde 100 Türk mühendisliği ürünü araçlarımızla mega projeleri 'elektriklendirmeye' hazırız." dedi.

Hasan Yıldırım, Sabancı Holding iştiraklerinden TEMSA'nın 2017 gerçekleşmeleri ve 2018 hedeflerine ilişkin düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, otobüs ve midibüs pazarı birlikte değerlendirildiğinde, TEMSA'nın bin 500 adetlik satış ve yüzde 28'lik payla, son üç yıldır olduğu gibi 2017'yi de lider tamamladığını bildirdi.

Yurt içi pazar paylarının şehirlerarası otobüs segmentinde yüzde 27, midibüs segmentinde yüzde 34, şehir içi segmentinde ise yüzde 12 olduğunu aktaran Yıldırım, 2016'da 889 milyon lira olarak gerçekleşen toplam cirolarının, 2017 sonu itibarıyla yüzde 17 artarak 1 milyar lirayı aştığını kaydetti.

Yıldırım, geçen yıl yüzde 33 yükselişle 172 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini, 2018'de ise bu rakamı yüzde 20 artırarak 200 milyon doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Şirketin sürdürülebilir büyümesine bu yıl da devam edeceğini vurgulayan Yıldırım, yatırım planlarına ilişkin de TEMSA'nın faaliyet gösterdiği pazarlar başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanında satın alma ve iş birliği fırsatlarını yakından incelediklerini belirtti.

"Avrupa'da Türkiye gibi pozitif bir pazar dinamiği yok"

Hasan Yıldırım, TEMSA'nın artık teknoloji odaklı bir otomotiv şirketinden çok, otomotiv üretimi yapan bir teknoloji şirketi konumuna gelmesinin büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Gelecek vizyonunda üzerinde durulması gereken öncelikli konuların başında elektrikli araçlar ve akıllı şehirlerin geldiğini belirten Yıldırım, akıllı şehirlerin önemli bir parçası olacaklarını dile getirdi.

Akıllı şehir vizyonunun Türkiye için büyük bir fırsat penceresi açabileceğine dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, son yıllarda hayata geçirdiği mega projelerle bugün dünyayı 'en'lerle buluşturuyor. İstanbul'da inşası devam eden Üçüncü Havalimanı tamamlandığı zaman dünyanın en büyük, en modern havalimanı olacak. Bunun yanında Üçüncü Havalimanı neden 'dünyanın ilk tam elektrikli havalimanı' olmasın? Üçüncü Havalimanı ve Kanal İstanbul gibi mega projelerin elektrikli araçlarla entegrasyonu akıllı şehir vizyonuna büyük katkı sağlayacaktır. Havalimanı içerisinde ve havalimanı ile şehir bağlantılarında kullanılacak tüm otobüslerin elektrikli olması durumunda, sadece araçların amortisman bedelinde yarı yarıya bir tasarruf sağlamak mümkün. Söz konusu araçların çevreye olan pozitif katkısı ise paha biçilemez. Aynı şekilde Kanal İstanbul çevresinde yapılacak yeni altyapı çalışmalarının da yeni nesil araçlara uygun olarak tasarlanması ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Biz TEMSA olarak, yüzde 100 Türk mühendisliği araçlarımızla mega projeleri 'elektriklendirmeye' hazırız."

Yıldırım, Türkiye ekonomisinin 2017'nin üçüncü çeyreğinde yüzde 11 gibi "muhteşem" bir büyüme gerçekleştirdiğini, yılın tamamı için de yüzde 7 seviyesinde bir büyüme beklendiğini belirterek, "Avrupa'da Türkiye gibi pozitif bir pazar dinamiği yok. Bu gurur verici. Türkiye ekonomisi fırsatlarla dolu." dedi.

TEMSA'nın elektrikli aracı Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde

Yıldırım, TEMSA olarak akıllı şehirlere hizmet edecek yeni nesil araçlarıyla ilgili çalışmalara devam ettiklerini belirterek, seri üretim aşamasına getirdikleri MD9 electriCITY otobüsün yanı sıra diğer iki elektrikli araçlarının da 2019 başı itibarıyla seri üretime hazır hale geleceğini söyledi.

Bununla birlikte yüzde 100 Türk mühendisler tarafından tasarlanan sürücüsüz araçta da büyük yol kat ettiklerini vurgulayan Yıldırım, "Aracın tam anlamıyla gelişimini dört seviye olarak ifade edersek, şu anda üçüncü seviyedeyiz. Yakın zamanda da tamamen kendi kendine seyahat edebilen, diğer araçlarla iletişim kurabilen bir otobüsü banttan indirebilir hale getireceğiz. Ama tüm bu araçların yollarımızda yer alabilmesi için mevzuat ve kara yolu altyapısı da buna uygun hale getirilmeli." görüşlerini aktardı.

İnovasyon Haftası kapsamında, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edilen elektrikli otobüsün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hizmet vereceğini aktaran Yıldırım, diğer bir Sabancı Topluluğu şirketi olan Enerjisa'nın da gelecek hafta Külliye'ye şarj istasyonları kuracağını bildirdi.

Teknoloji devlerini TEMSA taşıyor

TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım, Türkiye genelinde yaklaşık 18 bin 500 adetlik bir araç parkına ulaştıklarını, bugün ülkede bulunan her üç otobüsten birinin TEMSA olduğunu söyledi.

Her yıl cirolarının yüzde 4'ünü TEMSA Ar-Ge Merkezi'ne aktardıklarını bildiren Yıldırım, şirketin Fransa'dan Almanya'ya, İspanya'dan Amerika pazarına kadar 66 ülkede 12 bin aracı olduğu bilgisini verdi.

ABD'de bin TEMSA otobüsünün yollarda olduğunu belirten Yıldırım, "ABD gibi uzak bir coğrafyada güçlenerek büyümeyi sürdürüyoruz. ABD pazarındaki payımız yüzde 10 seviyesinde. Facebook'tan Netflix'e, Tesla'dan Google ve Apple'a kadar Silikon Vadisi çalışanları bugün TEMSA markalı servis araçlarıyla taşınıyor. Diğer bir deyişle, bir teknoloji firması olarak konumladığımız TEMSA, dünyanın teknoloji devlerine hizmet veriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA