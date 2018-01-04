Tene yapışan takı üreten Saysha global marka oluyor

04 Ocak 2018

AYLİN RANA AYDİN

İSTANBUL - Çok hızlı tüketen, değişim ve farklılık arayan yeni tüketici profiline takı üretmek üzere yola çıkan girişimci Özlem Taş, farklı bir kategori yarattı.

Geliştirdiği formül ile takıların zincir ve iğne olmadan tene yapışmasını sağlayan Taş, yaklaşık 5 yıllık Ar-Ge çalışması sonucunda bulunan takılara ‘ten takısı’ adını verdi. Özlem Taş, Saysha markasına 5 milyon doların üzerinde yatırım yaptığını açıkladı. Aylık 100 bin adet üretim yapan ve 300’ün üzerinde ürün çeşidi bulunan marka, 2017 yılı itibariyle 1 milyon dolarlık ihracat yaptı. Üretiminin yüzde 80’i ihracata giden Saysha, 2018 yılında 5 milyon dolarlık ihracat hedefliyor.

Katar, Dubai, ABD, İran, İsviçre, Almanya’da satış noktaları olduğun söyleyen Taş, ayrıca ürünlerine birçok multibrand mağazada ulaşılabildiğini kaydetti. Online satış da yapan markanın, 2018 yılı hedefleri arasında; 'Saysha Shop' kiosk mağazaları ile bayilik vererek ya da toplu siparişlerle büyümek var. Bu doğrultuda, 2018 yılında 10 mağaza açmayı planlıyor.

İster kolye ister halhal

Ürünlerin özel formülle tene yapıştırılmasından kaynaklı esnek olduğunu söyleyen Taş, “Ürünlerde zincir ve iğne olmadığı için hem kolye, hem halhal, hem de şahmeran gibi kullanılabiliyor” dedi. Ürünlerin sağlık testlerinden geçtiğini kaydeden Taş, “Ürünlerimizin yapışma özelliği dayanıklı. Ancak tene temas ettiği için alt zemin kirlendikçe yapışma özelliği azalmaya başlıyor. Ürünler rahatlıkla 7-8 kez kullanılabilir. Bundan çok daha uzun kullanan tüketicilerimiz de var. Kullanım önerilerine uyarak bu süreç uzatılabilir” ifadelerini kullandı. Üretim, Ar-Ge ve tasarım alanında toplamda 117 kişilik ekipleri olduğunu söyleyen Taş, aylık 1 milyon adet üretim kapasitesine sahip olduklarını ifade etti. Taş, “Çalışanlarımızın da yüzde 99’u kadınlardan oluşuyor” dedi.

Franchising ve bayillik teklifleri alıyor

Bayilik ve franchising teklifleri aldıklarını söyleyen Özlem Taş şöyle devam etti: “Cevahir AVM’de açtığımız kiosk ile girişimcilere örnek teşkil ederek, marka tanıtımını destekleyici çalışmalar yapıyoruz. Marka gücüne güvendiğimiz firmalarla işbirliği anlaşmaları yapıyoruz. Gelecek hedeflerimiz arasında, bize gelen teklifleri de göz önünde bulundurarak mağazacılık, corner shoplar ve multibrand mağazalarda kendi tasarımımız olan stand tasarımı ve konseptiyle birlikte yer alarak, zincirler oluşturmak var.”

Yüzde 100 el işçiliğiyle üretim

Ürünlerin Avusturya kökenli taşlarla tasarlandığını kaydeden Taş, “El işçiliğiyle yapılan ürünlerin tasarım aşamasının oldukça zahmetli ve bu noktada kalite kontrolü çok önemli” diye konuştu. Ürün tasarımlarının kendisine ait olduğunu dile getiren Taş şöyle konuştu: “Ürünlerimiz Türkiye’de tasarım ve numune hazırlığı sürecinden sonra Hindistan’da üretim atölyelerimizde yüzde 100 el işçiliği ile özel formüle edilmiş, test ve laboratuvar aşamalarından geçmiş özel işçilik ile oluşturuluyor. Dağıtımlarımızı da onay sürecinden sonra Türkiye’den yapıyoruz.”