Tera Portföy’ün proje GYF’si ilk ayında 631 milyon TL’yi aştı

Tera grubu şirketlerinden Tera Portföy’ün, nisan ayında işlem görmeye başlayan yeni yatırım aracı proje gayrimenkul yatırım fonu, yatırımcılar tarafından ilgi gördü.

Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu (TN1) kendi kategorisinde mevcut diğer 43 fonun katılımcı sayısını bir ay içerisinde aştı. Böylece, Proje GYF’lerde bugüne kadar toplam yatırımcı sayısı bin 785 olurken, TN1 ise ilk ayında bin 109 yatırımcıya ulaştı.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Temmuz 2024’te proje gayrimenkul yatırım fonlarının (Proje GYF) kurulmasına olanak sağlayan düzenlemesinin ardından yatırımcıların gayrimenkule erişimi için yeni bir fırsat oluştu. Aradan geçen 2 yıla yakın sürede 43 Proje GYF hayata geçti. Tera Portföy de bu yıl 15 Nisan’da ilk proje gayrimenkul yatırım fonu olan TN1’i nitelikli yatırımcılara sundu. Gayrimenkul yatırımlarına erişimi kolaylaştıran yeni fonun minimum katılım tutarı 100 bin TL olarak belirlendi. TN1’in 14 Mayıs 2026 TEFAS verisine göre, toplam büyüklüğü 631,6 milyon TL, fon birim pay değerindeki artış oranı da yüzde 9 olarak gerçekleşti.

Başka projeler de eklenecek

"Yenilikçi, yatırımcı ihtiyaçlarına yönelik ürünler geliştirmek Tera Portföy'ün varoluş sebebi" diyen Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ethem Umut Beytorun, TN1’e gösterilen ilginin de bu anlayışın gayrimenkuldeki karşılığı olduğunu söyledi. Beytorun, TN1’in yeni bir bakış açısıyla erişilebilir, nitelikli yatırımcı tabanına hitap eden, tek bir projeye değil başka projelere de yatırım yapan bir yapıda olduğunu belirtti.

Katılma payı alım taleplerinin fon dokümanlarında yer alan esaslar çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirten Beytorun, "TN1'in ilk projesi Sancak Dora. 218 bağımsız bölümden oluşuyor. Kısa sürede başlaması planlanan projenin, 18 ay içinde tamamlanmasını hedefliyoruz. TN1 tek bir projeyle sınırlı değil. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni projeler de müzakere aşamasında" dedi.

Projenin bina tamamlama sigortasına sahip olduğunu da belirten Beytorun, şunları söyledi:

"İstanbul'un gelişen bölgelerinden olan Sancaktepe'deki bu bölgenin gelişim potansiyelini uzun süre yakından takip ettik ve bu gelişim potansiyelini dikkate aldık. TN1 nitelikli yatırımcılara proje geliştirme süreçlerine fon yapısı üzerinden dahil olabilme imkânı sunuyoruz."

Öte yandan, Tera Portföy tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, arsa değerlemesi yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu (TN1)’nun 512.485.000 TL bedelle satın aldığı gayrimenkule ait (arsa) değerleme raporunda takdir olunan 556.540.000 TL değer, 11.05.2026 tarihli fon fiyatı hesaplamalarına dahil olmuştur" denildi.