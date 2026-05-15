Emlak Katılım’dan güçlü ilk çeyrek performansı: Ekonomiye 314 milyar TL kaynak

Katılım finans sektöründeki büyümesini sürdüren Emlak Katılım, 2026 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Banka, güçlü bilanço yapısı ve sürdürülebilir büyüme stratejisiyle dikkat çekerken, aktif büyüklükten fon toplama performansına kadar birçok kalemde önemli artış kaydetti.

Açıklanan verilere göre Emlak Katılım’ın aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75 artarak 431 milyar TL seviyesine yükseldi. Toplanan fonlar yüzde 89 artışla 331 milyar TL’ye çıkarken, kullandırılan fonlardaki büyüme ise yüzde 103 olarak gerçekleşti. Bankanın net kârı da yüzde 10 artışla 5,8 milyar TL oldu.

Sukuk hacminde dikkat çeken yükseliş

Emlak Katılım’ın kira sertifikası ihraç hacmi de ilk çeyrekte güçlü büyüme gösterdi. Bankanın yurt içinde gerçekleştirdiği sukuk ihraç hacmi yüzde 127 artarak 10,5 milyar TL’ye ulaştı. Aracılık ettiği şirket sukuku ihraçları ise 6,3 milyar TL olarak kaydedildi.

Dolaşımdaki 11,1 milyar TL’lik sukuk bakiyesiyle yüzde 17 pazar payına ulaşan banka, sektördeki lider kurumlar arasında yer aldı.

Tasarruf finansmanına yoğun ilgi

Emlak Katılım Tasarruf Finansman Şirketi’nin ev ve araç finansmanı alanındaki büyümesi de devam etti. Şirketin kısa sürede on binlerce sözleşmeye ulaşması, tasarruf finansman modeline yönelik güvenin arttığı şeklinde değerlendirildi.