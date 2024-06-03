Terbay Makina 70. yılında 32 milyon euro ciro hedefliyor

Özlem SARSIN / İzmir

İzmir'in köklü sanayi kuruluşlarından Terbay Makina Endüstri ve Ticaret AŞ, 70. yılı geride bırakırken yurt dışı pazarlarla büyümeyi, makina parkını yenilmeyi ve yeni yatırımları hedefliyor. 2023 yılında gerçekleştirdikleri toplam 36 milyon euroluk cironun yüzde 95'ini ihracatın oluşturduğunu dile getiren Terbay Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Baysak, Avrupa pazarındaki daralmadan kaynaklı olarak 2024 yılında 32 milyon euro ciro öngördüklerini söyledi.

Baysak, “Terbay’ın kurulduğundan beri Türk sanayisine ve ekonomisine çok büyük etkileri, katkıları oldu. Yıllar içinde BMC başta olmak üzere çok sayıda kurumla çalışmaya başladık. Terbay olarak 2000'li yılların başından itibaren düzenli ihracata başladık. 2005 yılından itibaren de üretimimizin yüzde 95'inden biraz daha fazlasını ihraç ediyoruz. Taşıt, inşaat, maden, makina gibi çok farklı sektörlere üretim yapıyoruz. Hedef sektörlerimiz arasında maden makinaları, elleçleme denilen bakım onarım platformları da yer alıyor. Daha büyük hedeflerimiz var. Artık dünyanın en büyük firmalarında aranan, tercih edilen bir şirket haline geldik. Kalitemize güveniyorlar. Sizlerin sayesinde, sizin gayretlerinizle iş kolunda dünyanın en büyük firmalarınca aranan, tercih edilen bir şirket haline geldik. Bu bilinçle daha fazla çalışacağız, daha dikkatli ve daha verimli olacağız. Daha fazla müşteriye ulaşma, rekabetçi olma yolunda bütün bunları birlikte yapacağız" dedi.

Yurt dışında büyümeyi hedefliyoruz

2023 yılında 36 milyon euro ciro gerçekleştirdiklerini belirten Baysak, "Bunun yüzde 95'i ihracat. 2024 yılında ise ciromuzun ihracat ağırlıklı 32 milyon euro olacağını öngörüyoruz" dedi. Avrupa ülkeleri içinde Belçika, Romanya, Fransa, Almanya'ya, onların dışında ABD, Endonezya ve Brezilya'ya ihracat yaptıklarını söyleyen Abdullah Baysak, "Yurt içinde büyüme hedefimiz yok. 70. yılda ana hedefimiz iki yılda bir yurt dışında yeni bir ülkeyi portföyümüze katmak. Yeni pazarlarla buluşmak için yıllardır Bauma ve Hannover fuarlarına katılıyoruz" diye konuştu. Ürettikleri parçaların kilogram başına ihracat değerini arttırmayı hedeflediklerini anlatan Baysak, "Kilogram başı ihracat değerimiz ortalama 4,5 euro. Ancak özel üretim kimi parçalarımızın kilogram başı değeri 20 euroya kadar çıkıyor. Hedefimiz kilogram başı değeri arttırmak" dedi. Abdullah Baysak, "Dövizde yaşanan sorunlar nedeniyle maliyet artışı üretimde bir miktar artışa yol açıyor bizde de. Ancak yurt içinde büyüme hedefimiz yok, hedefimiz dış pazar. Şu sıra aslında Avrupa'da da bir resesyon, daralma oldu. Yılın ikinci yarısında bir açılma olacak gibi görünüyor" öngörüsünü paylaştı.

Yeni fabrika yatırımı

Önümüzdeki süreçte en önemli yatırım planlarının yeni bir fabrika kurmak olacağını söyleyen Baysak, “Bulunduğumuz alanda ciddi bir baskı altındayız. Daha rahat genişleme alanı bulabileceğimiz yeni bir yere taşınma planımız var. Ancak işlerimiz sürerken bunu yapmak oldukça zor. Bu fikri on yıl gibi uzun bir vadeye yaymayı düşünüyoruz. Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'ne başvurumuzu yaptık. Çalışanlarımızın üçte biri de o bölgeden geliyor."

Tercan: Sektörümüzde ara elaman sıkıntısı yaşıyoruz

Sanayi sektörünün en büyük sorunlarından birinin ara eleman sıkıntısı olduğuna dikkat çeken Terbay Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Tercan da, "Aileler çocuklarını çıraklık okullarına getirsin, bu üniversite sevdasından vazgeçsinler" diyerek şu görüşleri dile getirdi: "Herkes üniversiteye gitmek zorunda değil. İyi yetişmiş, çalışkan ve işinde başarılı bir çırak zaman içinde mühendisten fazla ücret alacak duruma geliyor. Sanayinin en büyük sorunlarından biri ara eleman sıkıntısı. Ailelere önerim çocuklarınızı Çıraklık Eğitim Merkezlerine yönlendirin ve kollarına altın bilezik takın. Bizim bu açıdan meslek liseleriyle çalışmalarımız da oluyor. Örneğin Mithat Paşa Endüstri Meslek Lisesi ile özel bir anlaşmamız var. "