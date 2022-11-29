teskon+SODEX Fuarı için hazırlıklar başladı

Türkiye iklimlendirme sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri olan teskon+SODEX-Isıtma, Soğutma, Kilma, Havalandırma, Yalıtım, Pompa, Vana Fuarı için 2023 hazırlıkları devam ediyor. İklimlendirme sektörünün lider üreticilerini, sektör profesyonellerini ve akademisyenleri İki yılda bir, bir araya getirerek İzmir’de buluşturan teskon+SODEX-Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım, Pompa, Vana Fuarı, ağırlıklı olarak makine mühendisleri, teknisyenler, akademisyenler ve genel olarak mühendislerin ziyaret ettiği bir fuar. Bu fuarda, Türk Tesisat Mühendisleri İzmir Şubesi öncülüğünde eş zamanlı Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi (TESKON) de düzenlenecek. Kongreye akademisyenler, sektör profesyonelleri ve kariyer hedefini iklimlendirme sektörü doğrultusunda çizen öğrenciler de yoğun ilgi gösteriyor. Hannover Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen fuar, 26-29 Nisan 2023 tarihleri arasında İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşecek.

12 yılı aşkın bir süredir iki yılda bir İzmir’de TESKON kongresiyle eş zamanlı olarak düzenlenen fuar, sektör profesyonellerini tek çatı altında topluyor. Fuar kapsamında gerçekleşen kongre ise seçkin akademisyen, mimar, mühendis ve proje firmalarının yetkilileri ile birlikte sektör profesyonellerini bir araya getirerek bilgi paylaşımında bulunulmasına imkan tanıyor. teskon+SODEX, her dönem belirlediği kongre temaları ile çeşitli disiplinlerde teorik, uygulamalı bilimsel ve teknolojik bilgileri, konferanslar aracılığıyla ziyaretçi ve katılımcılarla paylaşıyor. Sektörün ve bölgenin lider üreticilerini, satın alma profesyonelleri ile buluşturan fuar, bölgenin ticaret hacmine önemli bir katkı sağlıyor.