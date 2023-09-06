Tetra Pak, geri dönüşüme 40 milyon euro yatırım yaptı

Kullanılan enerjinin yüzde 80’ini yenilenebilir kaynaklardan sağlayan Tetra Pak, karton toplama ve geri dönüşümünü devam ettirmek için toplam 40 milyon euro yatırım yaptı.

Hedef sürdürebilirlik dönüşümünde liderlik

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Tetra Pak Türkiye, İran, Kafkas Ülkeleri & Orta Asya Sürdürülebilirlik Direktörü Volkan Aydeniz, “Her zaman iş stratejimizin merkezinde yer alan sürdürülebilirlik konusundaki yaklaşımımız, ‘İyi Olanı Korur’ marka vaadimizle ‘gıdayı, insanları ve gezegeni’ koruma misyonu doğrultusunda şekilleniyor.

Sürdürülebilirlik dönüşümüne liderlik etmek, 2030 stratejimizdeki dört temel dayanaktan biri olarak yer alıyor. 23’üncüsünü yayınladığımız Sürdürülebilir Raporu, imza attığımız başarıları ve tüm eylem planlarımızı net bir şekilde ortaya koyuyor” dedi.

Bugün sürdürülebilirlik konusundaki eylemsizliğin maliyetinin yarın tanıyamayacağımız bir dünya olduğunun altını çizen Aydeniz, şunları söyledi; “Tetra Pak, enerjinin yüzde 80’inin yenilenebilir kaynaklardan sağlayarak operasyonel sera gazı emisyonlarını yüzde 36 azalttı, güneş enerjisi kapasitesini ise ikiye katlayarak 5,55 MW’a çıkardı.

Geçen yıl 17,6 milyar bitki bazlı paket ve 10,8 milyar bitki bazlı kapak satarak fosil bazlı plastiğe kıyasla 96 kilo ton CO2 tasarrufu sağlayan Tetra Pak, 50 milyar kartonun toplanmasını ve geri dönüştürülmesini desteklemek için toplam 40 milyon euro yatırım yaptı. Öte yandan Tetra Pak’ın 2030 yılına kadar en iyi uygulama işleme hatlarının gıda israfını, su tüketimini ve karbon ayak izini yarıya indirme taahhüdü bulunuyor."