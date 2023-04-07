TEYDEB: Deprem bölgesine pozitif ayrımcılık yapan desteklerimiz var

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi yaşanan deprem sonrasında yaraları sarmak için de toplum olarak kenetlendiklerini ve eşsiz bir dayanışma örneği gösterdiklerini ifade ederek şöyle devam etti: “Depremi yaşadığımız şubat ayında ihracatımız yüzde 42,2 oranında düşerken, mart ayında biraz toparlanmış olsak da yüzde 5,6 oranında ihracatımızda düşüş var.

Tabii biz bu süreçte hedeflerimizden vazgeçmiş değiliz. Gaziantep Sanayi Odası olarak bundan iki yıl önce orta ve yüksek teknolojiye geçiş için sanayide dönüşüm hamlesini başlatmış ve en son olarak Türkiye’de ilk defa Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Sanayi Odamızda temsilcilik açılışını gerçekleştirmiştik. Pandemi ve deprem bu sürece sekte vurmuş olsa da biz sanayimizin teknolojik dönüşümü için elimizden geleni yapmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz.”

“Bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluşlarımızın bu zor günlerde bölgemize yönelik teşvik ve destekleri çok büyük önem taşıyor” diyen Ünverdi, “Bu noktada, TÜBİTAK hızlı bir refleks göstererek bölgemizde devamlılığın sağlanması ve yenilikçi projelerin desteklenmesi için çok cazip bir program başlattı. Depremin etkilediği 11 ilde faaliyet gösteren firmalara yönelik proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Ar-Ge ve yenilik içerikli projelere geri ödemesiz kredi imkânı veriliyor.

TÜBİTAK tarafından "2023-Deprem Bölgesi Özel Çağrısı-Teknoçaba" başvuruları başlamıştır. Bütün firmalarımızı verilen desteklerden faydalanmaya, Ar-Ge ve inovasyona dayalı üretimlerle, teknolojisi yüksek katma değerli üretimler yapmaya davet ediyorum. Gaziantep olarak 160 alanda binlerce çeşit üretim yapıyoruz, ancak ArGe desteklerinden yeteri kadar faydalanmıyoruz. Kamu tarafından verilen destekleri muhakkak değerlendirmeliyiz” diye konuştu.

TEYDEB Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Selçuk Selek de, “Deprem bölgesine pozitif ayrımcılık yapan desteklerimiz var. Biz istiyoruz ki bize gelin başvurun. Bize birçok kanaldan ulaşabilirsiniz. Yardım ve destek vermek isteriz. İnşallah yapacağımız çalışmalarla bir nebze olsun acıların dinmesine vesile oluruz. Sizleri bekliyoruz” şeklinde konuştu.