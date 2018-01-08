THY, 2017'de yüzde 79 doluluk ile uçtu

08 Ocak 2018

Türk Hava Yolları 2017 yılı trafik sonuçlarını açıkladı.

Buna göre geçen yıl şirketin yolcu sayısı 2016'ya kıyasla yüzde 9,3 arttı 68,6 milyona ulaştı. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda yüzde 10,4, dış hatlarda yüzde 8,4 seviyesinde oldu.

2017'de yolcu doluluk oranı ise 4,7 puanlık büyüme ile yüzde 79,1 olarak gerçekleşti.

Söz konusu yılda pazara arz edilen koltuk sayısı ile kat edilen toplam mesafenin çarpımından elde edilen AKK değeri, yüzde 1,6 büyümeyle 173,1 milyar oldu. AKK iç hat uçuşlarda yüzde 7,8, dış hat uçuşlarda yüzde 0,7 arttı.

Yolcu uçakları konma sayısı, 2016'da 464 bin 247 iken, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 1,1 artışla 469 bin 552 olarak gerçekleşti.

2017'de taşınan kargo-posta miktarı ise yüzde 25,5 artışla 1 milyon 122 bin 697 tona yükseldi.

Uçak sayısı azaldı

Şirketin uçak sayısı 2016 Aralık sonunda 334 iken, 2017 Aralık sonunda 329'a geriledi.

Dar gövde yolcu uçağı sayısı 234'ten 223'e düşerken, geniş gövde yolcu uçağı sayısı 87'den 90'a ve kargo uçağı sayısı 13'ten 16'ya çıktı.

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