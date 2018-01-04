THY'nin 2018 hedefi 74 milyon yolcu

04 Ocak 2018

Türk Hava Yolları (THY), 2018 yılı hedef ve beklentilerini paylaştı.

KAP'ta yer alan açıklamaya göre, bu yıl iç hatlarda 33 milyon, dış hatlarda 41 milyon olmak üzere toplam 74 milyon yolcu taşınmasını hedefliyor.

Türkiye'de yüzde 10, Orta Doğu'da yüzde 9, Avrupa'da yüzde 6, Uzak Doğu'da yüzde 6, Amerika'da yüzde 4 ve Afrika'da yüzde 3 kapasite artışı gerçekleştirerek yaklaşık 183 milyar AKK (arz edilen koltuk kilometre) seviyelerine ulaşılması planlanırken; yolcu doluluk oranının yüzde 79 - yüzde 80 civarında olması bekleniyor.

Toplam akaryakıt tüketiminde yüzde 9 artış öngören THY, hedge dahil ortalama jet yakıtı maliyetinin ise ton başına 633 dolar olmasını bekliyor.

2018'de yüzde 21 artış ile 1.3 milyon ton kargo taşınacağı tahmin edilirken, yakıt hariç birim giderlerde yüzde 3 - yüzde 5 arasında artış öngörülüyor.

Şirket, solo EBITDAR marjının yüzde 21 - yüzde 22 arasında, konsolide EBITDAR marjının ise yüzde 23 - yüzde 24 arasında olması hedefliyor.

AKK nedir?

AKK, bir şirketin belli bir zaman içinde pazara arz ettiği koltuk sayısı ile kat ettiği toplam mesafenin (kilometre) çarpımından elde edilir.