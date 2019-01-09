THY, bazı İtalya uçuşlarını iptal etti
THY, İtalya'da yapılacak grev nedeniyle bu ülkeye 11 Ocak tarihli uçuşlarını iptal etti.
Türk Hava Yolları (THY), 11 Ocak'ta İtalya'daki hava trafik kontrollerinin grevi nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 11 Ocak'ta İstanbul'dan Roma, Venedik ile Milano'ya planlanan tarifeli seferler karşılıklı yapılamayacak.
İptal edilen seferler şu şekilde:
TK 1865 - TK 1866 İstanbul-Roma-İstanbul
TK 1871 - TK 1872 İstanbul-Venedik-İstanbul
TK 1895 - TK 1896 İstanbul-Milano-İstanbul
Kaynak: AA